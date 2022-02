Los 21 de Ramírez y Helguera

Acabó el mercado invernal para la UD Las Palmas con las incorporaciones de Hernani Santos y Rober González, dos extremos, posición en la que ya había overbooking y que no precisaba de refuerzos, pues el equipo no había denotado flaquezas en esa zona. No llegó nadie más, sobre todo porque la entidad no consiguió sacar a Unai Veiga ni a Maikel Mesa, los elegidos para abrir hueco en la plantilla profesional. Sea como fuera, el club no fichó en las posiciones donde, por lo visto en la primera vuelta de la temporada e incluso en el último mes, más necesitaba, como la defensa, el mediocentro o la delantera. Todo ello, en consecuencia, ha provocado una desazón general en la afición que sólo los buenos resultados serán capaces de desterrar.

Tenía dos fichas libres de antemano para seleccionar bien los lugares en los que el equipo necesitaba refuerzos. Una había quedado vacía, la del dorsal 25, a la conclusión del mercado estival; la otra, la había dejado Sergio Ruiz, cuya marcha el 31 de diciembre –cuando terminaba su contrato de cesión y debía volver al Charlotte FC– era conocida por toda el mundo desde hacía un año y medio, desde el mismo momento en que firmó por el club isleño. La defensa, el mediocentro y la delantera quedaron igual; el equipo, más lejos del ‘playoff’ Sin embargo, la UD prefirió incorporar a dos futbolistas de un perfil parecido en lugar de reforzar los lugares donde los números no daban, y de momento la cosa ha ido a peor. Si bien el equipo concluyó la primera vuelta en puntos de playoff –31, los mismos que el Girona, sexto–, ahora está a tres de diferencia tras la disputa de cuatro partidos. Queda un mundo, pero el mismo que quedaba cuando después de la derrota en Fuenlabrada el presidente Miguel Ángel Ramírez y el director deportivo Luis Helguera tomaron la decisión de fulminar a Pepe Mel, que dejó el cargo después de obtener sólo dos victorias en los últimos diez encuentros y de caer por errores defensivos groseros en Fuenlabrada, pero también tras conseguir cuatro puntos de seis frente al Tenerife, al que ganó en el Heliodoro, y el Almería, el que entonces era el líder de la competición. Mayor responsabilidad Por eso ahora la responsabilidad de los dirigentes es aún mayor, más todavía después de haber optado por un entrenador sin experiencia alguna en el fútbol profesional más que los seis partidos que dirigió al Barça B en 2018 antes de descender a la extinta Segunda B. Su estreno no fue el esperado: un empate (0-0) frente al penúltimo de la tabla, la Real Sociedad B, y gracias, porque Raúl Fernández fue el mejor del partido con sus paradas milagrosas y salvadoras. El 4-3-3 que había desechado Mel desde el partido siguiente al debut de Jonathan Viera –en Burgos–, porque con el ‘21’ en el campo y un tridente por delante la retaguardia quedaba desguarnecida, no funcionó precisamente por eso: Mfulu se vio completamente solo a la hora de defender cuando, además, los extremos, Rober y Jesé, no ayudaron a Lemos y Cardona, respectivamente. Sergio Ruiz, Viera y Pejiño, entre los mejores; Iemmello, Silva, Veiga y Tomás Cardona, los fiascos Helguera creyó conveniente que fichar a un mediocentro del perfil de Sergio Ruiz, tal y como demandaba Pepe Mel, no era necesario una vez supo que el brasileño Fernando Martins, excompañero de Viera en China, había dado la espantada. Tampoco consideró que había que fortalecer la parte de atrás antes que los extremos a pesar de que el equipo volvía a ser, una vez más, de los que más goles encajaban; como tampoco creyó que había que retocar la delantera, a pesar de que Sadiku y Rafa Mujica apenas habían jugado y Jesé sólo marcó en Fuenlabrada, de penalti, después de nueve choques sin hacerlo. La prioridad, en cambio, fue Hernani Santos, un extremo que estaba libre porque había rescindido con el Levante en octubre y llevaba meses sin jugar. De hecho, todavía no ha sido titular en tres partidos con la UD y el domingo ni siquiera jugó. Rober, por su parte, fue una petición expresa de Pepe Mel, que incluso participó en las negociaciones con el Real Betis para una nueva cesión hasta final de curso. En cualquier caso, uno de los dos sobraba, seguramente el que no había pedido el técnico y el que apena ha jugado. La gran apuesta La llegada de García Pimienta supuso el refuerzo número 21 de Luis Helguera. En dos temporadas completas –llegó en marzo de 2020– al frente de la dirección deportiva, tanto él como Ramírez han incorporado a un total de 20 jugadores a la plantilla –Rober, en dos ocasiones–, de los que sólo unos pocos han tenido protagonismo. La mayoría, por tanto, ha pasado o está sin pena ni gloria. Para el presente curso llegaron ocho jugadores en verano y dos en invierno. De ellos, únicamente tres son titulares: Jonathan Viera –traído por el presidente–, Raúl Navas y Omenuke Mfulu. Rober, por su parte, tiene pinta de serlo, por lo que sería el cuarto. Por contra, Unai Veiga, Pinchi, Sadiku, Hernani, Ferigra y Peñaranda han pasado casi desapercibidos. Sólo los dos últimos, el ecuatoriano y el venezolano, tuvieron tramos en los que contaron mucho para Pepe Mel, pero poco a poco se desinflaron hasta casi ni aparecer. La temporada pasada llegaron once, de los que menos de la mitad tuvieron relevancia. Destacaron Loiodice, Sergio Ruiz –ya no está– Pejiño, Rober y Jesé; pero Ale Díez, Clemente, Rafa Mujica tuvieron un papel residual. Casos distintos fueron los de Tomás Cardona, Jonathan Silva e Iemmello, que fueron invisibles. Este último incluso abandonó la plantilla en el mercado invernal. Son los 21 de la UD de Ramírez con Helguera en la dirección deportivo. Más sombras que luces en la lucha por el ascenso. Los fichajes de la UD en dos temporadas Ale Díez Llegó libre tras el descenso del Extremadura para ser el suplente de Lemos y todavía lo es. No crea competencia al gallego. Su rendimiento ha sido bastante desigual. Sergio Ruiz El mejor fichaje, pero estaba cedido y se marchó. Fue un fijo para Mel por su liderazgo y visión de juego hasta que una lesión y la depresión le apartaron. Lo mejor de Helguera. Fran Crespo ‘Pejiño’ Gran refuerzo de la cantera del Sevilla, sin embargo, las lesiones le han tenido más tiempo fuera que dentro del campo. Este curso arrancó como un tiro y volvió a caer. Jesé Rodríguez Vino a recalar en la UD en el mercado de invierno pasado tras meses de inactividad. No rindió, pero Ramírez le renovó y ahora es indiscutible. Suma siete goles este curso. Raúl Navas El central aterrizó en la UD en plena pretemporada en Marbella y se hizo con la titularidad pronto. Es un fijo. Su experiencia y capacidad de sacar el balón jugado le avalan. Jonathan Viera El nombre de Ramírez. Iba a traerle en enero, pero por una serie de condicionantes pudo hacerlo en agosto. Es el líder del equipo, el mejor, aunque aún no está al 100% Adalberto Peñaranda Apuesta desde el verano de 2020, recaló en la UD cedido por el Watford para reencontrarse con el fútbol, pero por varios motivos no ha terminad de explotar y es suplente. Tomás Cardona Un invisible. El central aterrizó en la Isla cedido por Godoy Cruz y entre que tardó en adaptarse al fútbol europeo y las lesiones volvió a Argentina con 10 partidos jugados. Enzo Loiodice Vino a recalar en la UD libre procedente del Dijon y ha cumplido, aunque sin alardes. Casi siempre que estuvo disponible fue titular y su juventud le augura un buen futuro. Rober González El fichaje doble. Cedido por el Betis, la temporada pasada marcó ocho goles y rindió a buen nivel, motivo por el que Mel volvió a solicitar su préstamo. Ha empezado flojo. Rafa Mujica Llegó cedido en enero del año pasado y se convirtió en propiedad en junio, sin embargo, no se ha ganado la titularidad en la delantera. En 19 apariciones ha marcado un gol. Unai Veiga Su llegada desde la Real B se cerró hace un año y fue el primer en ser anunciado, sin embargo, nunca dio el nivel. Ha jugado 38 minutos. Le quisieron sacar y no pudieron. Óscar Pinchi Llegó tras quedar libre del Extremadura y avalado por Mel, que nunca le dio continuidad. Cuando tuvo su oportunidad, no demostró gran cosa. Un extremo suplente. Hernani Santos Llegó a principios de enero de la mano de Helguera después de estar medio año inactivo porque no tenía equipo. En los tres partidos en los que pudo participar no fue titular. Jonathan Silva El lateral izquierdo llegó a última hora cedido por el Almería, y lo primero que hizo fue pasar por el calabozo por una denuncia de su pareja. Se fue con tan sólo 12 apariciones. Óscar Clemente Llegó con la vitola del Atlético de Madrid, pero salvo en un tramo entre finales de octubre y principios de noviembre, nunca ha tenido protagonismo. No ha dado el nivel. Pietro Iemmello El delantero italiano llegó cedido por el Benevento y tuvo tan poca relevancia que se marchó en el mercado invernal con apenas diez partidos y ningún gol en la maleta. Erick Ferigra Fichado desde hace un año, pero anunciado en verano, el ecuatoriano comenzó como titular pero poco a poco perdió tanta confianza que cuando reaparece da el cante. Omenuke Mfulu Sumado a las filas amarillas tras desvincularse del Elche, casi siempre que ha estado disponible ha sido titular. Aporta equilibrio, aunque como único pivote flaquea. Armando Sadiku Fue el delantero elegido por Helguera en verano. Le convenció cuando estaba en Bolivia para que eligiera la UD, pero no ha dado resultado. Cero goles en 13 encuentros. Xavi García Pimienta La gran apuesta del director deportivo. Llegó para sustituir a Pepe Mel sin experiencia profesional más que seis partidos con el Barça B. En su debut, empató ante la Real B.