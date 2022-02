El bajón de la UD Las Palmas. Cartagonova, la hora del obligado renacer. La formación de Xavi García Pimienta afronta este domingo ante el Cartagena de Rubén Castro un pulso capital en sus aspiraciones por el 'playoff' (17.15 horas, Movistar). La situación deportiva es crítica, con unos guarismos deprimentes desde el pasado 5 de noviembre cuando se arrancó un punto ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere con un tanto de Kirian Rodríguez de cabeza -con asistencia de Moleiro-.

En esta secuencia de once jornadas ligueras, Las Palmas solo ha sumado dos victorias ante el Sporting de Gijón (1-0) y el CD Tenerife (0-1) en el histórico centenariazo. El resto: cuatro empates y cinco derrotas. De esta manera, han volado 23 puntos en 88 días. Once goles a favor y 16 en contra, lo que dejarían a la UD en la posición 18ª en esta tabla virtual de esas once fechas ligueras que escenifican la caída del Ferrari amarillo. Con diez puntos de 33, solo estarían por debajo de la UD, el Sporting (10 unidades), Fuenlabrada (8), Real Sociedad (5) y Alcorcón (5). Estos cuatro últimos, en puestos de descenso directo en esta clasificación imaginaria.

Tras empatar ante el Oviedo de Ziganda, la UD ocupaba la cuarta plaza de la tabla con 27 puntos y empatado con el Tenerife (tercero). Once jornadas después, y a pesar de batir al Tenerife por la mínima con el golazo de Kirian en el Heliodoro, el cuadro tinerfeño aventaja a los 'pío pío' en nueve puntos tras la última victoria ante la SD Ponferradina en El Toralín (1-2). Los de Ramis son cuartos, con el ascenso directo a tiro (solo dos puntos). Diez fechas fueron con José Mel Pérez, que fue despedido tras el tropiezo ante el Fuenlabrada (3-2). La última, el empate ante la Real Sociedad B, ya fue bajo el mando de Xavi García Pimienta.

El tanto de Kirian en la tierra de la fabada se vio con buenos ojos tras cometer Saúl Coco una pena máxima como una catedral en el tramo final. Luego llegó la derrota ante el Zaragoza (2-3) en un duelo loco y sendos reveses ante el Málaga (2-1) y Leganés (4-1). Alivio ante el Sporting de Gijón (1-0) en el Gran Canaria y tablas en Lezama ante el Amorebieta (1-1). Se cerró el año con batacazo ante el Eibar (0-1) y la imagen de un Viera desquiciado -con la lengua fuera en busca de venganza con Stoichkov-. Petardazo en Tenerife (0-1) y tablas ante el Almería (1-1). El epitafio de José Mel Pérez en el Fernando Torres (3-2) y el punto con cierta dosis de agonía ante el filial de la Real Sociedad (0-0).

Clasificación de las últimas once jornadas (tramo de la 15ª jornada a la 25ª fecha liguera): 33 puntos en litigio