Kirian y la apuesta por García Pimienta: "Fue una 'lavada de cara' a los jugadores"

Kirian Rodríguez, suplente ante la Real B en el estreno de Xavi García Pimienta, restó importancia al despido de Mel y puso el acento en la cuota de responsabilidad de la caseta en la mala racha. "El último resultado fue un palo; toca seguir, restan muchos partidos y la afición debe estar ahí en todo momento para poder estar más cerca del objetivo común. El míster [Pimienta] llega con prisas, para meternos sus mecanismos. Todos los que hemos subido al primer equipo de filiales, habíamos estado con Mel. Es un cambio para todos, la adaptación es difícil pero el míster trata de hacerlo lo más fácil posible (...) Con trabajo se verán los resultados y esta semana se verá un cambio [ante el Cartagena]".

En relación al cambio de metodología, el paso de Mel a Pimienta, Kirian detalló que "es una especie de lavada de cara para los jugadores, para percatarse de que los resultados no son los que tienen que llegar. Así como para meter energía nueva. Los que no juegan, tienen un plus más; y los que juegan, aprietan. Yo soy jugador de la UD; trabajo igual esté Mel, el siguiente o el siguiente, el que me toque...Llevo 8 años, llevo siete entrenadores [desde el paso por filiales] y en el primer equipo es el segundo".