Helguera y el influjo tecnológico del Big Data en la UD: "Los datos no cesaron a Mel"

Luis Helguera, entre tópicos y contradicciones. El director deportivo de la UD justificó el despido de José Mel Pérez en la necesidad de implantar "un cambio de rumbo" y no quiso añadirle más presión a García Pimienta. "La meta es largo plazo y en el partido a partido". "A Mel le tengo un gran aprecio, pero confiamos en el trabajo de Xavi". En relación a los métodos y el impacto del Big Data, aclaró que la ciencia y la información "es un valor añadido, pero la determinación y el veredicto es nuestro".

Sobre las deficiencias defensivas (30 goles en contra), valoró que el rigor "no depende solo de la defensa sino de todo el equipo. Si nos responsabilizamos todos, reduciremos el número de goles (...) El talento tiene altibajos, la gente joven también. Cuando juntas talento y gente joven, hay picos. El número de jugadores de arriba es elevado por ese pico de forma, por lo tanto hay que aprovecharlo. Queríamos más cantidad desde la polivalencia en busca de las garantías del rendimiento".

El Monchi de plata, el arquitecto del proyecto del Lamborghini, aseguró que hace autocrítica urgente tras la destitución de Mel. La autocrítica se hace y la dirección deportiva es la responsable de los fichajes. A nadie le gusta que se despida al entrenador; era preciso un cambio de rumbo, Xavi nos lo puede dar. El criterio está claro: no estábamos rindiendo sobre el nivel que tiene el plantel. La culpa es del entrenador, no. Pero hay que tomar decisiones, se decidió lo mejor para la UD". En cuanto al fichaje de Hernani, en una demarcación con efectivos de sobra como Pejiño, Peñaranda, Rober, Clemente, Benito...concluyó que "Rober ofrece un rendimiento inmediato. De Hernani cuento con un conocimiento personal, era una opción buena en el mercado. Siempre aporta y va a aportar".

El poder de la tecnología

En relación al Big Data, detalla que "los datos sirven para corroborar o desmentir opiniones personales, tratamos de eliminar prejuicios". "Estamos contentos con la aportación de Paco González y los datos. Pero los datos no cesan a Mel. Se trata de un valor añadido. Las decisiones son nuestras, nos ayudan pero decide la UD". Descarta que González asume el cargo de secretario técnico. "La decisión del Tino Luis de coger el filial era lógica tras los eventos acontecidos por Juan Manuel. Decidimos que fuese Tino Luis y toca agradecer a Juan Manuel su trabajo. Fue una decisión muy honesta. González es el responsable de Desarrollo Digital; no hay cambio alguno".

La hora de hacer comparaciones. Sobre si habrá más paciencia con Xavi que la que hubo con Mel, aclaró que el madrileño "estuvo tres años, pocos entrenadores duran tanto en la UD o en Segunda". Da por renovado a Curbelo: "Estamos hablando, estamos contentos y habrá un final feliz. Con Fabio no hemos empezado a conversar".

Se le insistió por las razones de la destitución de Mel. "Tuvimos una reunión; propusimos pros y contra de su situación (...) Teníamos que dar un cambio de rumbo; era lo más conveniente. Los objetivos marcados son los importantes pero focalizado en el día a día". Helguera no utilizó el término ascenso, desde la cautela determinó que "los objetivos son a largo plazo y de crecer desde la apuesta por el talento. Queremos elevar el patrimonio del club con los jugadores, así como potenciar la estructura de club". Sobre si se despediría a sí mismo si no logra el objetivo de colarse en el playoff, avanzó que "es un tema para el Consejo de Administración y si lo consideran oportuno. Si llega mi destitución, se acepta. Es parte del juego, no soy yo el que debe valorar mi trabajo. Estamos por la senda justa".

El trabajo de Paco González aporta "un salto de calidad" y nos "ayuda a tomar decisiones". "Es un departamento que está creciendo mucho, es una gran vía para conseguir los objetivos y estar lo más arriba, sin renunciar a nada".