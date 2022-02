Kirian y el cambio de técnico: «Fue una ‘lavada de cara’ al plantel»

Kirian Rodríguez, suplente ante la Real B en el estreno de Xavi García Pimienta, restó importancia al despido de Mel y puso el acento en la cuota de responsabilidad de la caseta en la crisis. «Es una especie de lavada de cara para los jugadores, para percatarse de que los resultados no son los que tienen que llegar. Y para meter energía nueva. Los que no juegan, tienen un plus; y los que jugaban, aprietan. Yo soy jugador de la UD; trabajo igual esté Mel, el siguiente o el siguiente, el que toque...Llevo ocho años en esta casa y llevo siete entrenadores. En el primer equipo es el segundo».

El atacante tinerfeño desnudó el libro de estilo del preparador barcelonés de cara a las 17 finales. «Trabaja con un 4-3-3 con interiores y luego extremos muy abiertos. ¿Variantes? Pues hay mil, soy un jugador de asociación por dentro y pase lo que pase, trataré de adaptarme en la posición. Así como a lo que me pida el míster». Cuestionado por si le sorprendió el despido de Mel, concluyó que «no puedes cargarte a todos los jugadores, el primero que paga los platos rotos es el técnico. Pero es una decisión de club; hay que apretar el puño y seguir luchando en estas 17 finales». El ‘20’ de la UD -83 duelos de amarillo- confiesa que reina la urgencia. «Hay que vivir los partidos como finales. Sobre las razones del cambio de entrenador, no me compete a mí valorarlo. Soy jugador de la primera plantilla, acepto las decisiones». La depresión del Almería Descarta que sea preciso acudir a la terapia del diván. «El equipo no tiene la moral baja, pero duele que ofrezcas más que el rival y no ganes. Son dinámicas, al Almería le pasa. En diciembre estaba ascendido y lleva seis jornadas sin ganar. Así es el fútbol». El Cartagena-UD es un pulso exigente y que tendrá consecuencias. «Es un mano a mano, además el gol-average es importante y por eso debemos sumar de tres en tres». Aplaude la continuidad de Mesa y Veiga, que no pudieron salir en el mercado invernal. «Son muy profesionales, han entrenado al máximo». Destapa otra noción táctica de la Biblia de Pimienta como la máxima atención a las «segundas jugadas» para frenar tantos encajados de contragolpe. Sobre su suplencia ante la Real B, elude la polémica. «Soy jugador de Las Palmas y lo acato. No importa el estado de forma que tengas; si el técnico lo ve útil, eres suplente». El discurso del héroe del Centenariazo y uno de los estandartes de talento del ciclo del Ferrari.