La revolución del Big Data

El Big Data, el aliado invisible de Viera. La revolución industrial toma Barranco Seco. En la comparencia de Helguera -de 36 minutos y 23 segundos-, el término ‘Big Data’ se utilizó en 19 ocasiones. La destitución de Mel ya reforzó el rol de esta tecnología de vanguardia. Esta película de Blade Runner se inició el 3 de septiembre, cuando la UD anunció la contratación de Francisco González (Valladolid, 48 años) como responsable del área de Desarrollo Digital y Big Data ‘en consonancia con el plan estratégico de la renovación tecnológica’.

Helguera es un admirador de Paco González, que pasó por el Valladolid como director del Área de Macrodatos e Inteligencia del Dato, Sevilla y PSG. «Su labor es un salto de calidad y ayuda a tomar decisiones. Es una gran vía para estar lo más arriba posible».

En su etapa en el Valladolid -enero del 2021-, González dejó algunas reflexiones de interés en el podcast del programa de gestión Folha Seca. «No es predecir el futuro con una bola mágica; se trata de interpretar un gran volumen de datos desde patrones de comportamiento. Me ayudan a equivocarme lo menos posible y ahorra costes (...) Sucede en una nueva era de las tecnologías y debe ser entendido como una metodología, no como herramienta».

Realza al estudioso, que resulta fundamental marca el modelo de club. «Desde ahí, qué modelo del juego y el tipo de jugadores. Llevo 30 años de carrera, en diferentes multinacionales, y el fútbol es imprevisible pero es un negocio, impredecible pero es una empresa. Entra la parte de los datos, el juego y el negocio. Somos un club vendedor [el Valladolid] y hay que fomentar con proyectos tecnológicos sacar futbolistas. Así como sacar a los jugadores en las redes sociales, plataformas digitales porque son elementos de promoción».

«Nuestros clientes son el aficionado, el patrocinador y el futbolista. Se venden camisas y jugadores»

Matiza que el mejor «el algoritmo son los profesionales y la obligación de los tecnólogos. No es hacer dogma de fe; con el Big Data ganas la Copa de Europa. Los datos del periódico Marca es una cosa, otra es el GPS (...) Alemania está más avanzada, nos han pasado por encima».

La película Moneyball -el nombre de su empresa- es su fuente de inspiración. La Biblia del algoritmo. «Cuando analizas un fichaje, hay muchos aspectos...Cómo mira a la cam cuando se expresa y dispones de mil datos objetivos como la velocidad punta. Tenemos 300.000 informes subjetivos [en el club pucelano]», detalla sobre fichajes de interés.

González besa el ‘método Monchi’ y el ‘método Orta’. «Llega esta revolución industrial y muchos se ven desbordados. ¿Quiénes son nuestros clientes? El aficionado, el patrocinador y el futbolista. Hay que vender camisetas y jugadores (...) El algoritmo es Orta o Monchi». Recuerda el caso de un ordenador que ejerció de entrenador de Serena Williams. «Eso en el fútbol no es viable. Una máquina no puede sentarse en el banquillo». Un estudio sobre lesiones musculares tras pasar el Covid -«es raro que no se rompa a los dos meses sin explosivo»-. Del patio al laboratorio. La UD de Viera y de los Robocops.