Fabio se queda en Gran Canaria por culpa de un esguince de tobillo

Fabio González está lesionado y es baja para el partido de mañana (17.15 horas, Movistar LaLiga), por lo que no viajará este sábado a la Región de Murcia, donde el cuadro amarillo se medirá con el FC Cartagena, equipo que marca la zona de playoff –es sexto, con tres puntos más que la UD Las Palmas–. El de Ingenio sufrió un esguince de tobillo en el entrenamiento del pasado jueves y tendrá que estar en torno a dos semanas fuera de los terrenos de juego, aunque está pendiente de unas pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión.

Así pues, García Pimienta tendrá únicamente dos ausencias de cara a la cita clave en Cartagonova para que el cuadro isleño mantenga intactas sus opciones de clasificarse para la promoción de ascenso: el propio Fabio y Pejiño, que trabaja en solitario en Barranco Seco desde hace semanas después de operarse del pubis y estará de vuelta, si se cumplen los plazos de recuperación, a finales del próximo mes de marzo.

Cabe recordar que Fabio fue suplente el domingo pasado frente a la Real Sociedad B en la primera alineación del nuevo técnico de la UD, que por segunda semana consecutiva ocultó las bajas del equipo pese a ser preguntado por ellas durante sus comparecencias previas al encuentro.

Cabe recordar que hace ocho días no reveló que Curbelo y Peñaranda no podían jugar frente al filial txuri-urdin cuando no habían participado con el grupo en ninguna sesión. Asimismo, la entidad amarilla, hasta ayer al cierre de esta edición, no había publicado la lista de convocados pese a que el vuelo al aeropuerto de Murcia está previsto para esta mañana.

Entrenamiento en La Manga

La futbolistas que entren en esa citación se ejercitarán esta tarde en un centro deportivo de La Manga, localidad muy próxima a Cartagena. Será entonces cuando García Pimienta termine de perfilar su segundo once como entrenador amarillo, el que habrá de ganar al Cartagena de Rubén Castro.

Tendrá que hacerlo sin Fabio, que ya había sido suplente en el último partido de Pepe Mel como jefe, en Fuenlabrada, hace 15 días. La buena noticia para la UD es que por segunda semana consecutiva no hay bajas por covid.