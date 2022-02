Jonathan Viera siempre vuelve

Era vencer para creer y la UD no falló. Tenía que ganar por muchos motivos, pero sobre todo para recuperar a su gente, negada a aceptar una rebaja en el objetivo del ascenso y confusa tras la destitución de Pepe Mel y la llegada de García Pimienta. En su segundo partido al frente, el primero fuera de casa, estrenó su casillero de victorias en Cartagena (0-2) en un partido en el que las estrellas volvieron a brillar. Antes y ahora, cuando los buenos dan el nivel Las Palmas es un equipo temible. Casi todos estuvieron de notable, pero hubo uno que sobresalió: Jonathan Viera, que acudió al rescate cuando más lo necesitaba el grupo y el entrenador.

Fue el líder total desde la izquierda. Todo el juego pasó por él. Marcó el primer gol tras un penalti que él mismo provocó (17') y a partir de ahí la UD gobernó con comodidad y hasta con cierta suficiencia. Poco después, Jesé, que fue otro en su regreso al centro, liquidó el choque (28') con un gran disparo después de un robo de balón producto de la enorme presión que ejerció el equipo durante todo el partido. Ese es un sello de García Pimienta, pero que necesita de la motivación y la colaboración de los futbolistas para que dé resultados. Y por alguna cuestión todos dieron la talla.

Las líneas estuvieron más juntas, la defensa dejó en fuera de juego en muchas ocasiones al rival y Las Palmas, en definitiva, dio pequeño pasos que invitan a pensar que la meta final sigue intacta, porque esos avances le valieron para imponerse a un equipo que iba por encima y que ahora está por debajo. Y ahora el quinto y el sexto puesto están a sólo dos puntos de distancia.

El primer gran acierto de García Pimienta fue entender que Jonathan Viera suele jugar mejor cuando no tiene un tridente por delante y, en consecuencia, está más liberado de las tareas defensivas. Kirian ocupó su lugar en el interior, el '21' pasó a jugar por la izquierda y Jesé se trasladó hacia el centro, lo que significó un nuevo destierro para Sadiku. Movimientos todos ellos cruciales para la mejoría de la UD. Los demás fueron los mismos que la semana pasada salvo Curbelo, que entró por Álex Suárez. Y a partir de ahí el resto, fue cosa del mago.

Tras un inicio de partido con ciertas imprecisiones en los pases que pudieron costar un disgusto, a los once minutos llegó la primera gran ocasión, que siguió a un contraataque del Cartagena por la izquierda que no terminó con la pelota en el área chica y en el pie de Rubén Castro porque Curbelo se anticipó justo antes. Del córner resultante surgió la réplica amarilla. Loiodice brindó a Jesé un gran balón al espacio para que el delantero se jugara el mano a mano con Marc Martínez, pero no estuvo rápido. Además, un toque en el último instante le escoró demasiado. El resultado: tiro flojo cruzado con la zurda.

Sin embargo, lo que aventuraba un nuevo ejercicio de ceguera de cara al gol, el grancanario se encargó de resolverlo luego. Primero llegó un dominio total de la UD a través de la posesión del balón, la verticalidad y la presión que dio su fruto con el primer tanto del partido, obra de Jonathan Viera en un penalti provocado por él mismo después de un recorte precioso. Era el minuto 17 y había demostrado ya su poder. Todo el juego pasó por él. Aceleró y frenó cuando creyó conveniente y siempre lo hizo de manera acertada. Buscó su segundo tanto con un tiro flojo que detuvo Marc Martínez tras una jugada de mil toque que empezó desde la defensa (23). Poco después fue Rober el que lo intentó, sin fortuna, hasta que a la tercera fue la vencida.

La presión muy arriba, otro de los sellos de García Pimienta, regaló a la UD una gran ocasión que esta vez Jesé no desperdició. Entre Loiodice y Kirian provocaron el fallo y el tinerfeño dejó solo al delantero frente al meta. La ejecución fue perfecta: tiro fuerte a un lado. Imparable (28'). Todo iba a favor. Del Cartagena, superadísimo, fallón y sin ideas, se supo algo otra vez pasada la media hora, por un cabezazo de Pablo Vázquez y un paradón de Raúl Fernández, que voló hacia atrás para tocas la pelota y sacarla por encima del larguero. Luego, al filo del descanso, realizó una gran parada tras un disparo de Dauda.

Para ese entonces, Las Palmas podría haber llevado tres goles de ventaja de no haber sido por la mala suerte. La acción, generada nuevamente por una pérdida de balón del rival por la presión amarilla, comenzó en Viera, pasó por Jesé y terminó en Cardona. Cabeceó solo dentro del área chica. Marc Martínez, vencido, ni supo como paró el balón: hizo entre el pecho y el cuello, y el caso es que cumplió su misión (39').

El paso por los vestuarios no cambió el guion del partido. El Cartagena tiró de orgullo y de balones colgados al área en faltas lejanas en los minutos iniciales en busca de un gol que le metiera en el choque. La UD, por su parte, fue más contemplativa, pero no dejó de tener el control. Con el marcador muy a favor, prefirió replegarse un poco a la espera de un nuevo robo o una genialidad del '21'. Y pasaron ambas cosas en el 57' cuando Kirian disparó fuera por poco desde dentro del área después de varios regates del genio en poquísimos metros.

Se fue Jonathan Viera a la hora de juego, sin aparentes signos de lesión, y entró Benito por la izquierda. También ingresó en el campo Moleiro por Rober, y se situó por la derecha. Antes, Maikel, denostado hasta hace nada, había entrado por Mfulu, tocado y además con tarjeta. Loiodice bajó al mediocentro. Cambiaron los nombres, pero no el plan, aunque sin el capitán había menos lugar para la fantasía. Luis Carrión, por su parte, también movió fichas, pero no le dieron resultado porque la presión de la UD no remitió y esa era la clave de todo.

En un contraataque iniciado después de un córner del 'Efesé', Moleiro estuvo a punto de marcar el tercero, pero Marc Martínez se estiró hacia su izquierda como un felino para arrebatarle la pelota cuando ya casi le había regateado y se disponía a entregar la pelota a la red (74').

A Rubén Castro no se le presentaron las ocasiones para marcar hasta casi el 80', cuando se abrió hueco en la frontal y chutó desviado. Poco después, lo intentó con el interior, también sin fortuna. Las Palmas, de su lado, pudo haber redondeado su victoria con un tiro de Benito que detuvo Marc Martínez. En otra contra. Pero Jonathan Viera ya había aparecido.