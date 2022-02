La receta parece sencilla: sólo se trata de ganar. Sin embargo es una misión nada fácil para la UD, que únicamente ha conseguido saborear ese verbo dos veces en los últimos tres meses. Por eso, entre otras muchas cosas, Pepe Mel ya no está, y para tratar de reencontrar esa senda de las victorias llegó García Pimienta, que afronta en Cartagena (17.15 horas, Movistar LaLiga) su segundo partido en el banquillo de Las Palmas con las urgencias que el propio club desperdigó por todos lados al establecer el ascenso como objetivo para esta temporada.

Casi nadie acepta el plan largoplacista que tanto el director deportivo Luis Helguera como el propio entrenador –y más miembros de la cúpula del club– deslizaron esta semana para justificar los posibles malos resultados iniciales hasta que la idea del nuevo jefe arraigue. No, porque el equipo estaba igual que ahora, con el playoff a tiro y la gente no está dispuesta a desilusionarse. Ni si quiera los intentos por hacer creer que el madrileño no logró subir al equipo en dos temporadas y media, cuando la meta era claramente la salvación, cuelan.

García Pimienta deja en la Isla a Pinchi y a Veiga; Moleiro, Kirian y Curbelo, posibles novedades

Por eso la cita de esta tarde en Cartagonova es un vencer para creer para la UD Las Palmas. Si ya el triunfo frente a la Real Sociedad B el fin de semana pasado era necesario fundamentalmente para calmar a la grada, que en su mayoría no entendió el movimiento del club, hoy lo es más porque, si no lo logra, la visita del Burgos la semana que viene puede convertirse en un plebiscito contra el palco.

Al final, todos lo saben, lo que importan son los resultados, y para obtener uno bueno de su paso por Cartagena la UD deberá mejorar mucho con respecto a su último partido, en el que Raúl Fernández fue el mejor con sus paradas.

Mismo dibujo

No parece que García Pimienta esté por la labor de renunciar al 4-3-3 con el que ha jugado toda la vida, por lo que se supone que habrá intentado que los jugadores entiendan mejor esa manera de jugar durante los últimos entrenamientos. En otras palabras, habrá debido de trabajar mucho el estrechamiento de las líneas para que el rival tenga más difícil montar un contraataque, la presión arriba tras perder el balón o la efectividad de cara al gol, que también se entrena.

Si bien el dibujo apunta a ser el mismo, la elección de los jugadores puede variar, porque al igual que sucediera la semana pasada, ni ellos mismos saben a ciencia cierta si van a jugar. Ayer, en el último entrenamiento en La Manda –a pocos kilómetros de Cartagena–, volvió a mezclar a teóricos titulares y teóricos suplentes.

Lo que no pude esconder el barcelonés, a pesar de que se empeño en hacerlo, es que Fabio está lesionado y es baja, al igual que Pejiño y Coco –tras disputar la Copa África–, y que sus descartes fueron Óscar Pinchi y Unai Veiga, condenado al ostracismo por no querer salir en el mercado invernal.

Con respecto al último duelo, García Pimienta recupera a Peñaranda y Curbelo, que tiene muchas papeletas de volver a formar en el centro de la defensa con Raúl Navas. Kirian y Moleiro, que mejoraron al equipo el domingo pasado cuando entraron, podrían tener su oportunidad, lo que implicaría el traslado de Jesé nuevamente hacia el centro. Sin embargo, todo es posible.

Enfrente, el Cartagena de Luis Carrión llega con la única baja de De Blasis, por covid, y con Rubén Castro con la guadaña preparada. Es el equipo que marca los puestos de playoff y está a tres puntos. Para la UD es vencer para creer.