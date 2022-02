Jonathan Viera-Jesé: la sociedad de los 23 goles

Una sociedad letal. Jonathan Viera y Jesé. Jesé y Jonathan Viera. Son los dos que marcan la diferencia en la UD. Por sensaciones y con datos encima de la mesa. Sobresale uno por encima de todos: de los 34 goles que ha marcado el equipo amarillo en 26 jornadas, 23 han tenido la participación de al menos unos de los dos, lo que quiere decir que en sólo 11 ninguno intervino directamente en forma de asistente o de ejecutor. Dicho de otra forma, uno u otro ha estado en el 67,6% de los tantos de Las Palmas.

La última demostración de la jerarquía de ambos fue anteayer en Cartagonova (0-2), donde completaron un partido muy cerca del sobresaliente. Viera, recolocado a la posición de extremo izquierdo, pero con libertad para moverse por todos lados, provocó un penalti que él mismo se encargó de transformar; Jesé, reubicado nuevamente en el centro de la delantera, marcó el segundo. Dos dianas en la primera parte que luego resultarían definitivas.

Pero más allá de que uno y otro fueran los realizadores, participaron prácticamente en todas las acciones de peligro y, además, fueron los primeros en iniciar la defensa del equipo por medio de su presión junto a Rober y los dos interiores –Loiodice y Kirian–. Para ello necesitan tener motivación y compromiso, y por lo visto en Cartagena, están sobrados de ambos.

De alguna manera, la llegada de García Pimienta al banquillo les ha reactivado después de semanas en las que no brillaron tanto. Tampoco lo hicieron en el estreno del barcelonés frente a la Real Sociedad B, penúltimo de la clasificación y al que la UD no pudo ganar (0-0). Una semana después, con la rectificación del técnico para recolocar a Viera en el ataque y no en el centro del campo, donde las obligaciones defensivas requieren un desgaste físico mayor que el ‘21’ no está en condiciones de hacer, todo fue mucho mejor.

Y si Jonathan Viera y Jesé están bien, la UD es un equipo tan temible como lo era antes del bajón que experimentaron tanto ellos como el equipo en general en el tramo final del año pasado. Las nuevas consignas establecidas por García Pimienta, como la presión cerca del área rival, el estrechamiento de las líneas o el adelantamiento de la defensa, son síntomas de mejoría de la UD, pero si las estrellas aparecen, la resolución de un partido será mucho más fácil.

27 puntos entre uno y otro

Con sus registros, los grancanarios han demostrado a lo largo de la temporada, también cuando estaba Pepe Mel, que son esenciales para el equipo, aunque ambos han tenido valles de poco protagonismo por distintos motivos, desde las lesiones en el caso del capitán a la ceguera de cara al gol del delantero –estuvo nueve jornadas sin marcar, entre los dos choques ante el Fuenlabrada –le marcó dos a principios de noviembre y uno, de penalti, y a finales de enero–.

Aunque Jesé suma más goles, Jonathan Viera tiene mejor promedio, en concreto, de 0,44 tantos por partido, por 0,32 del ‘10’. No está, ni mucho menos, al 100% de sus capacidades físicas y, sin embargo, es igual de determinante. Debutó en la quinta jornada ante la UD Ibiza después de cerrar su tercer regreso a la UD hasta junio de 2025, aunque con opción a continuar un curso más. Lo hizo como interior con un tridente por delante, como hace dos semanas, pero como no salió (1-1), pasó a jugar más adelantado y el equipo lo notó muy pronto.

Tras un nuevo empate en Burgos (0-0), frente a la Ponferradina dio su primera asistencia, a Peñaranda, y en las tres jornadas siguientes, ante el Cartagena, el Almería y el Tenerife, logró sus primeros tantos –en el derbi también dio un pase a Lemos en el gol definitivo–. Luego se lesionó un dedo del pie y se perdió cuatro partidos en los que la UD no notó su ausencia, puesto que consiguió 10 puntos de 12, y cuando regresó frente al Zaragoza, marcó pero el equipo perdió; lo mismo sucedió 15 días más tarde en Leganés.

Ya en la segunda vuelta, asistió a Kirian para asaltar el Heliodoro más de 20 años después, hizo diana contra el Almería y también el domingo pasado en Cartagonova. En total, en 16 partidos ha marcado siete goles, dos de ellos de penalti, ambos al Cartagena y ha dado tres asistencias.

Jesé, por su parte, suma ocho tantos, tres desde el punto fatídico, y seis asistencias. Vio portería ante el Valladolid, el Huesca, el Cartagena –en dos ocasiones–, la Real Sociedad B y el Fuenlabrada –tres veces–, y brindó goles a Pejiño –ante el Mirandés, la Ponferradina y el Cartagena–, a Peñaranda –ante el Cartagena–, a Clemente –ante el Fuenlabrada–, y al mismo Jonathan Viera, en el primer derbi.

Por eso han participado en 23 goles y no en 24 de los 34 de la UD. En uno de ellos, participaron los dos directamente. Es la sociedad que se entiende mejor y la que habrá de llevar al equipo al playoff.