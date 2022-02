Álvaro Lemos Collazo (Santiago, 28 años) tiene una obsesión. Subir de amarillo es la lienzo que le persigue cada noche. Con 109 partidos con la UD Las Palmas y su condición de capitán, bendice el verbo de Xavi García Pimienta. Es su cuarto técnico en la Isla tras Manolo Jiménez, Paco Herrera y José Mel Pérez. "Al final es un cambio de aires, nunca es de buen agrado e intentamos trabajar nuevos conceptos. Perfecciona su sistema de ataque, apuesta por jugar mucho por dentro y abrir a banda. Es un cambio que puede ser positivo; vamos a mejorar mucho en los partidos. Incide mucho en que los laterales estemos más cerrados y seguros a la hora de evitar contras. Ya se ha visto con las dos porterías a cero", valora el lateral en una entrevista con este medio, que mañana se publica de forma íntegra. En relación al aspecto que más le impresiona de García Pimienta, insiste en su oratoria: "Me la manera que tiene de expresar su metodología. Esa forma que tiene de ver el fútbol, así como de expresarlo. El como lo siente".

En la lápida de Mel ponía que 'con esto no nos daba'. ¿Está de acuerdo?

No es cosa mía valorar eso, los jugadores no decidimos. Tenemos un gran equipo, tanto al nivel futbolístico como en el personal. Es uno de los mejores equipos en los que he estado. no sé si con Pepe lo hubiésemos conseguido o no; el fútbol es un mundo, de la noche a la mañana todo cambia de forma vertiginosa. Resalto el equipo que tenemos y las sensaciones, que son positivas.

Tras lo visto ante Cartagena o Tenerife, ¿No subir es un fracaso?

El ascenso es lo queremos desde hace bastante tiempo, desde que llegué aquí no dejo de soñar con ello [verano del 2018]. Pisé la Isla, con el descenso, y ya se hablaba de subir. Vamos a pelearlo. Haremos todo lo posible para llevar a la UD a Primera. No entro si es un fracaso o no, estamos en condiciones de luchar por ello y lo vamos a conseguir. Confío muchísimo en este equipo, trataremos de darle una alegría a toda esta afición.

Afronta su cuarta temporada. Formó parte del bloque forjado a base de billetes con Toni Otero de director deportivo, que contaba con Rubén, Rafa Mir, Fidel Chaves, Cala...Y ahora, las estrellas son Viera y Jesé. ¿Qué plantel era el más temible?

En mi primer año había un equipazo. Todos jugadores de Primera y que están en Primera. El de ahora es más equipo...

¿Más completo?

Creo que sí, quizás está Jony, Jesé...El primer año había muy buenos futbolistas pero no lo veía como el equipo que se ha forjado ahora.

¿Firmaría jugar la final del playoff por el ascenso ante el Tenerife?

Me gustaría subir directo, pero si tengo que jugar contra el Tenerife sería un partido de 'Champions'. Jugarte el ascenso contra el Tenerife sería increíble, para el fútbol y nosotros.