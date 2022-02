Pimienta, el kamikaze del verso. El preparador barcelonés de la UD Las Palmas se siente orgulloso del Lamborghini amarillo. Su propuesta encaja a las mil maravillas en la fisionomía del plantel. De cara al duelo del domingo (20.00 horas), no se fía del Real Burgos -solo dos victorias de visitante-. "Eso les hace más peligrosos, es un duelo trampa". Con Viera y Nuke, la idea es estirar los buenos minutos mostrados ante el Cartagena. ¿Se siente identificado con el juego rocoso del Tenerife? García Pimienta declara que se tendría que adaptar a ese plantel, pero que con el amarillo está alucinando. "Guardo un gran respeto a todo el mundo y a todos los estilos de Segunda. Pero si fuese entrenador del Tenerife o la Ponferradina, tendría que adaptarme a ese perfil de futbolistas. Pero mi idea, mi estilo; está aquí en Las Palmas".

Tras sumar cuatro puntos de seis y sumar 180 minutos sin encajar, incide en que no tiene un once tipo. "La meta es ser protagonistas; tengo una plantilla excelente (....) Tan importante es el balón, como defender bien y recuperar el esférico lo antes posible. Ante el Cartagena demostramos que podemos competir a las mil maravillas. Generamos muchas situaciones de peligro. Solo pienso en el Burgos, sus números le hacen más peligroso y no debemos fiarnos. Cuentan con un cambio de sistema y gente muy solidaria".

Sequía de local: sin ganar desde el 5 de diciembre

La UD suma dos meses y ocho días -70 fechas- sin ganar en en el Gran Canaria. Desde el triunfo ante el Sporting de Gijón (1-0), solo pudo empatar ante el Almería y Real B, así como perder ante el Eibar. "La afición nos hará más fuertes, intentaremos que se sientan orgullosos. Jugamos para ellos, solo espero que se sientan motivados. Con ellos seremos más fuertes". Aplaude la voluntad de Maikel Mesa, un mimbre que cayó en el ostracismo con Mel. "Lo veo capacitado, técnicamente es muy bueno. Muy trabajador y solo queda mirar sus 35 minutos ante el Cartagena, fueron de gran calidad".

El conjunto amarillo insiste en dejar la portería a cero como norma. Axioma básico. "Desconocía ese dato, pero con el talento que tenemos; con la portería a cero seremos más peligrosos". Llevará su idea al cielo, pero contando con los 25 jugadores. Rotaciones Pimienta. "En un equipo hay jugadores que se convierten en titulares, van a pasar cosas y será necesario hacer cambios. La competencia hace que sean mejor; no descarto que de una semana a otra, se produzcan cambios. Estoy muy contento con el trabajo de la gente, unos repetirán y llegarán cambios. La idea es tener el balón el máximo tiempo posible, atacar sin descanso. Defender muy lejos del área y ser fieles a nuestro estilo".