El libreto mágico de Pimienta

Veinte días en el cargo, seis comparecencias ante los medios -para desnudar su libro de estilo- y el balón como mejor aliado. Francisco Javier García Pimienta ‘Xavi’ (Barcelona, 48 años) desafía mañana al Burgos CF en el Gran Canaria (20.00 horas, Movistar) en busca de su primera victoria en el partenón de Siete Palmas.

Tras el depresivo (0-0) ante la Real Sociedad B, con Armando Sadiku de nueve, la UD de García Pimienta alcanzó la excelencia ante el Cartagena (0-2) en el Cartagonova. Con el ‘playoff’ a solo dos puntos, y con Valladolid-Girona en el horizonte, el estratega barcelonés confirma la presencia de Viera y Nuke Mfulu -los dos se retiraron con molestias en la disputa de la 26ª jornada de Liga-.

La sangría de goles recibidos (30 dianas en 24 duelos) fue uno de los motivos esgrimidos por el director deportivo Luis Helguera para fulminar a José Mel Pérez tras dos años, once meses y 19 días en el cargo. La sentencia del Big Data. La apuesta por Pimienta ha frenado la cifra de tantos encajados. Ahora los grancanarios son el octavo más batido, junto al Ibiza (30), Sporting (30) y Leganés (30).

En el ciclo Pimienta -los dos últimos partidos-, el cuadro amarillo presenta un 59,2% de posesión de balón, quince tiros de media, 24 faltas y seis saques de esquina. Son cifras muy próximas a la era de Pepe Mel -58%, 16 tiros por encuentros, 17 faltas y cinco saques de esquina-. La primera aportación reseñable es la portería a cero en dos jornadas consecutivas, un hito que el estratega madrileño solo logró en una ocasión en esta curso -ante Alcorcón (3-0) y Real Sociedad B (0-1) en octubre-.

Ayer, en su sexta comparecencia ante los medios, García Pimienta desechó aferrarse a un once tipo -ante el Cartagena el nueve fue Jesé y funcionó- e insistió en abrazar la posesión como método filosófico. Pimienta, el kamikaze del verso. El preparador barcelonés se siente orgulloso del Lamborghini amarillo. Su propuesta encaja a las mil maravillas en la fisionomía del plantel.

A mil kilómetros del Tenerife

Con Viera y Jesé como estandartes -suman quince tantos-, la idea es estirar el éxtasis de Cartagena. ¿Se siente identificado con el juego rocoso del Tenerife? Desde el respesto, no marca el camino.

Pimienta declara que se tendría que adaptar a ese plantel, pero que con el amarillo alucina. «Guardo un gran respeto a todo el mundo y a todos los estilos de Segunda. Pero si fuese entrenador del Tenerife o la Ponferradina, tendría que adaptarme a ese perfil de futbolistas. Pero mi idea, mi estilo; está aquí en Las Palmas».

Tras sumar cuatro puntos de seis y sumar 180 minutos sin encajar, realza que no tiene un once tipo. «La meta es ser protagonistas; tengo una plantilla excelente (....) Tan importante es el balón, como defender bien y recuperar el esférico lo antes posible desde la presión. Ante el Cartagena demostramos que podemos competir a las mil maravillas. Generamos muchas situaciones de peligro. Solo pienso en el Burgos, sus números le hacen más peligroso y no debemos fiarnos. Tienen gente muy solidaria en el esfuerzo».

Sequía de local

La UD suma dos meses y ocho días -70 fechas- sin ganar en el Gran Canaria. Desde el triunfo ante el Sporting de Gijón (1-0), solo pudo empatar ante el Almería y Real B, para luego perder ante el Eibar. «La afición nos hará más fuertes, intentaremos que se sientan orgullosos. Jugamos para ellos; solo espero que se sientan motivados»

Aplaude la voluntad de Maikel Mesa, un mimbre que cayó en el ostracismo con Mel. «Lo veo capacitado, técnicamente es muy bueno. Muy trabajador y solo queda aplaudir sus 35 minutos ante el Cartagena, fueron de calidad».

El conjunto amarillo insiste en dejar la portería a cero como ordenación divina. Axioma básico. «Desconocía ese dato, pero con el talento que tenemos; con la portería a cero seremos más peligrosos». Llevará su idea al cielo, pero contando con los 25 jugadores. Rotaciones Pimienta.

«En un equipo hay jugadores que se convierten en titulares, van a pasar cosas como lesiones y es necesario hacer cambios. La competencia te ayuda a crecer; no descarto que de una semana a otra, se produzcan cambios. Estoy muy contento con el trabajo del plantel en estas tres semanas, unos repetirán pero llegarán cambios. La idea es tener el balón el máximo tiempo posible, atacar sin descanso. Defender muy lejos del área y ser fieles a nuestro estilo».

No se fía de los pobres guarismos del Burgos de visitante: «Será un partido trampa»

La posesión como arma atómica. Elevar el grado de intensidad y defender en la medular del abismo. Claves del régimen Pimienta. «Mi estilo abraza a este tipo de jugadores, para mí conforma un orgullo». Un obseso del rigor en su parque temático favorito.