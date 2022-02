«Maikel es un ejemplo y marcará el gol del ascenso»

La debilidad del Káiser. De capitán a capitán. Aliento desde Tarragona para el ‘hombre escudo’. Aythami Artiles Oliva (Arguineguín, 35 años), 274 duelos y dos ascensos con la UD Las Palmas, defiende los intereses del Nàstic de Tarragona en la Primera RFEF. El pasado domingo, ante la vuelta a los terrenos de juego de Maikel Mesa, abocado al ostracismo con José Mel Pérez, el corazón le latía a mil por hora. La lesión de Nuke Mfulu (54’) provocó la aparición del lagunero, que no jugaba en Liga desde el 13 de noviembre ante el Real Zaragoza.

Además, en el 61’ de juego, Pimienta retiraba a Jonathan Viera y el genio de La Feria, le entregaba el brazalete de capitán a Maikel Mesa. La misma prenda que Aythami Artiles, tras su salida de la UD el pasado junio, otorgó al ‘8’ amarillo por su liderazgo y personalidad. «Maikel es un profesional increíble, en estas semanas que se ha dicho de todo, que iba a salir en el mercado invernal, jamás perdió un gramo de motivación. Me consta que ha entrenado más y más. Y el domingo, me llevé una de las mejores noticias del año. Verlo jugar, con el escudo de la UD y portar el brazalete, pues imagínese. Me alegro por el respaldo de García Pimienta, si se lo brinda es por su esfuerzo descomunal en cada una de las sesiones», valora el zaguero de Arguineguín, que ha completado 19 duelos con el club de Tarragona -que fue uno de los interesados en fichar a Maikel Mesa el pasado enero como cedido-.

El Nástic late octavo y parte con la única meta del ascenso. Aythami Artiles sueña con subir a Segunda -sería el quinto ascenso del sureño en su carrera-, pero también se apunta a la gloria de amarillo. «Por supuesto, ya he comentado que mi sueño es festejar los dos ascensos, el del Nástic y el de la UD Las Palmas. Es más, espero que el gol lo marque Maikel Mesa». El pronóstico de un líder carismático sobre otro «jugador ejemplar y profesional». De hermano a hermano.