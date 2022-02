UD Las Palmas - Burgos CF: Un Binter hacia el ‘playoff’

Trampolín al ‘playoff’. Ocasión de oro para colarse en la zona VIP. Superado el luto tras la sepultura del novelista José Mel Pérez -hoy se cumplen tres semanas de su destitución-, Xavi García Pimienta porta el estandarte de la ilusión. Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, por su parte, marcan los límites de la eternidad. La sociedad de los dos millones de euros de salario y quince dianas vuelve a la carga. El recital ante el Cartagena (0-2), así como los resultados de ayer, reubican a los isleños en la lucha por la gloria. Una posición inmejorable. Esta noche, ante el Burgos CF (20.00 horas, Movistar), la misiva es volver a dormir en la zona de privilegio 57 días después -el pasado 17 de diciembre, con la derrota ante la SD Eibar (0-1), el cuadro amarillo fue expulsado del paraíso-. El triunfo ante los hijos del frío pone sextos a los de Pimienta, que llevan 180’ sin recibir un tanto.

Con Nuke Mfulu recuperado, la partitura táctica de Xavi García Pimienta se ha convertido en un himno. Resuena de memoria. Con Jey-M en el frente ofensivo, la línea de los cuatro poetas -Rober, Kirian Rodríguez, Enzo Loiodice y el Mesías Viera- late inalterable. Con el pivote congoleño de sostén, la muralla de acero de Raúl Fernández ya suma dos partidos sin ser perforada. Pimienta iguala el registro de solidez defensiva de Mel del pasado 29 de octubre -los 180 minutos sin ser batido ante el Alcorcón y la Real Sociedad B-. Para buscar un tercer partido de la UD sin recibir, hay que remontarse al 17 de diciembre del 2020. El cuadro grancanario empató ante la Ponfe (0-0) y la AD Alcorcón (0-0), y luego se impuso (0-4) ante el Varea en Logroño (0-4). El último precedente de tres duelos ligueros con portería a cero fue con José Mel Pérez ante Ponferradina (0-2), CD Lugo (0-2) y Deportivo (3-0) en octubre del 2019.

Con la baja de Pejiño y la incógnita de Fabio González -se decide hoy si se fuerza con el de Ingenio tras lastimarse en un tobillo-, Pimienta dispone de una línea infinita de francotiradores. Mimbres como Adalberto Peñaranda aún no se han estrenado con el técnico barcelonés. La opción de Alberto Moleiro, dejó minutos de magia ante el Cartagena, es otra que cobra peso como revulsivo. Sin olvidar la de Maikel Mesa. El tinerfeño puso fin a su ostracismo el pasado domingo con una versión impoluta. Benito Ramírez, Óscar Clemente, Rafa Mujica, Sadiku...Pistoleros para acabar con la maldición de Siete Palmas. Van 70 días sin vencer en el Gran Canaria. Una eternidad cuando llega el momento crítico de la temporada.

Producción ofensiva

Dos dianas -Juan Berrocal en propia meta y Jonathan Viera- en las últimas cuatro contiendas de local para la UD. Tras caer ante el Real Zaragoza (2-3),el cuadro isleño doblegó al Sporting (1-0), cayó ante el Eibar (0-1), empató ante el Almería (1-1) y arrancó un punto de milagro ante la Real B (0-0). Cuatro pulsos de local en el Gran Canaria y dos tantos en 360’.

La UD, 34 tantos, es el sexto máximo realizador de la categoría de plata. Con 262 lanzamientos, los de García Pimienta son el cuarto que más dispara. Y en esta fase de regeneración, llega un Burgos para el desconcierto. Indomable en El Plantío y con siete empates de visitante. El triunfo tiene el botín de la sexta plaza. Pablo Valcarce, nueve tantos, es la gran amenaza. Los hijos del frío ya están aquí. Una noche para el éxtasis. Refrendar conceptos, la línea defensiva muy adelantada forma parte del libro Pimienta, y armarse desde el talento desenfrenado de Viera. Un Binter hacia la promoción.

El peligro de los ‘hijos del frío’

La última visita del Burgos a Gran Canaria se remonta al 29 de septiembre de 1979 en el Estadio Insular -cuarta jornada en la campaña 1979-80 en Primera División-. El duelo acabó (2-1) para los amarillos, que estaban dirigidos por Ruiz. Felo firmó los dos tantos de la UD Las Palmas, mientras que Magdaleno hizo la diana burgalesa. El histórico Burgos desapareció en 1984 y luego se fundó bajo la denominación CD Burgos Club de Fútbol. Comenzó a competir en 1994 hasta la fecha. Con un tope salarial de 5,5 millones, cuenta con el ex de Las Palmas Saúl Berjón en sus filas. En el pulso de la primera vuelta en El Plantío, no se pasó del (0-0). Ascendió el pasado verano. A las órdenes de Julián Calero, el plantel burgalés es una de las grandes sensaciones. Apodados los ‘hijos del frío’, debutan en el recinto de Siete Palmas. | P. C.