A vueltas con el ‘nueve’

Los roles de los delanteros de la UD Las Palmas no han cambiado con la llegada de García Pimienta al banquillo, por mucho que el entrenador insistiera en que todos partían de cero desde hace tres jornadas. Ambos gozaron de minutos ante la Real B, pero estuvieron inéditos en Cartagena y frente al Burgos.

Partían de cero, como todos según García Pimienta, pero la realidad es la misma para ellos: Armando Sadiku y Rafa Mujica tienen un papel residual en la UD Las Palmas. Jesé es el mejor de los tres, o por lo menos así lo creyó Pepe Mel y también lo considera el nuevo entrenador. Sus números, aunque podrían ser mejores, le avalan: ocho goles y seis pases de gol en prácticamente todos los minutos del campeonato. Sin embargo, el debate del nueve todavía no está cerrado.

Porque si bien la cuestión no es si los que hasta ahora han sido suplentes deberían tener más protagonismo, sobre todo en partidos cerrados como el del domingo pasada frente al Burgos CF en el Gran Canaria (0-2), sí lo es el hecho de que tanto el director deportivo Luis Helguera como García Pimienta aseguraron que no necesitaban ningún refuerzo en la delantera porque consideraban que los que había en la plantilla eran suficientes para alcanzar el objetivo del playoff y luchar por el ascenso a Primera.

Tres jornadas después del aterrizaje del técnico barcelonés, Sadiku y Rafa Mujica tuvieron participación en la primera, en el empate sin goles frente a la Real Sociedad B, sin embargo, ni en Cartagena ni ante el cuadro burgalés jugaron un sólo minuto.

Si bien en Cartagonova Jesé completó un gran partido, el domingo pasado estuvo espeso, pese a lo que García Pimienta prefirió no sustituirle. Tras la derrota, ya en la sala de prensa, insinuó que quizá podría haber optado por la inclusión de alguno de los dos delanteros ante la dificultad del equipo de crear peligro y la cantidad de centros laterales que no encontraron rematador. Pero no lo hizo, y tanto el albanés como el grancanario sumaron una jornada más en blanco.

Por lo visto durante las 27 jornadas del campeonato, quitar a Jesé no es una opción que hayan contemplado ninguno de los dos entrenadores, seguramente por su confianza extrema en que en algún momento puede resultar decisivo por su calidad, algo que, por otro lado, afecta directamente a los que luchan con él por un lugar.

Ocasión perdida

Sadiku tuvo la oportunidad desde el inicio frente al filial txuri-urdin y no gozó de ninguna ocasión para marcar. Pudo haberlo hecho si Rober le hubiera pasado el balón en un mano a mano que prefirió resolver él sin éxito: fue egoísta y no logró nada para la UD. Luego le sustituyó Rafa Mujica, ya en la segunda parte, y más de lo mismo: no le llegó un sólo balón en condiciones para poder rematar.

Pasado mañana (15.00 horas, Movistar Vamos), contra el Zaragoza en La Romareda, podrían tener una nueva opción. García Pimienta ya ha dejado claro en sus alineaciones que se fija mucho en el rival, tanto como para cambiar lo que le había funcionado para ganar en el Cartagonova. Lo hizo ante el Burgos, y le salió rana.

Jonathan Viera dejó el extremo izquierdo para volver al interior; Loiodice, que había completado una gran actuación como interior, bajó al mediocentro; Rober, al que nunca se le había visto por la izquierda, actuó en ese lugar; y Moleiro, de todo menos extremo derecho, se desempeñó por ahí. No salió: Las Palmas perdió.

Por eso Sadiku y Mujica cuentan con opciones de jugar, porque García Pimienta experimenta. Ellos protagonizan el debate del nueve de la UD.