Juan Ignacio Martínez y la táctica de los elogios infinitos a la UD

La táctica de ‘la UD es el Brasil de México’70’. Elogios con cianuro. Más flores que puntos. El cuadro amarillo, que ha ganado tres partidos en las últimas trece jornadas, y que forzó el despido de Mel para apostar por Pimienta, no deja de recibir toneladas de epítetos de los preparadores rivales. Ayer llegó el turno de Juan Ignacio Martínez ‘JIM’, máximo responsable técnico del Zaragoza, que afirmó que «habrá alternativas; la UD te quita el balón. Y su manera de interpretar el fútbol, entre Mel y Pimienta, pues la diferencia es mínima. Debemos potenciar la atención en todo momento. En la primera vuelta ya vimos de lo que son capaces, tienen muchas cualidades, no las diré, para que no se vengan arriba». Realzó la calidad individual amarilla, especialmente los de corte ofensivo.

Mañana, desde las 15.00 horas en La Romareda estalla un cruce de urgencias. Es la hora de la UD de Pimienta y de las mil variantes tácticas. «La UD nos va a someter, juegan constantemente hacia arriba. Pero nosotros, también; tratamos de robar, de tener el balón (....) Reclamo la máxima concentración en las vigilancias. Las Palmas cuenta con jugadores determinantes, pero debemos contentar a nuestra afición. Necesitamos los tres puntos». El Zaragoza, 30 puntos, late en una situación delicada. JIM ha vuelto a insistir en lo mucho que les cuesta batir la portería rival, son el tercer equipo que menos goles marca, para lo que deben tener «un grado de atención muy alto porque nos penaliza cualquier error». Sobre los rumores de su despido, recuerda que «el fútbol es efímero, aunque tenemos la suerte de reivindicarnos, pero no entiende de justicia». Tormenta de flores Lo de los elogios a la UD de los técnicos rivales es recurrente. Calero, entrenador del Burgos, aseguró que «en relación a la calidad individual, ningún plantel como Las Palmas». Por su parte, Carrión, técnico del Cartagena, detalló que «cuentan con jugadores muy buenos». Xabi Alonso , del Sanse, o Pellicer, también tiraron de oratoria. «Las Palmas tiene jugadores que marcan diferencias». Y Rubi, del Almería, dejó otro titular: «Tienen dos galácticos en la categoría [por Viera y Jesé]».