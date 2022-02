Pimienta no abandona su fe: protagonistas con el balón

No hay circunstancia ni resultadismo que inquiete a Xavier García Pimienta en su credo. El técnico de la UD, después de tres partidos en el cargo tras la destitución de Pepe Mel, sigue abrazando su mantra, ese que repite en cada rueda de prensa. «Ser protagonistas con el balón». Una idea preciosista, que argumenta según su visión de la plantilla como adecuada, pero que de momento, solo ha dado cuatro puntos de nueve posibles con él en el banquillo.

Según el entrenador catalán, espera que en la Romareda la UD pueda parecerse lo más posible «al partido del Cartagena». Un choque en el que siguió con su dibujo 4-1-4-1 y en el que Nuke Mfulu sostenía el peso de los hombres de ataque con la línea conformada por Viera-Kirian-Enzo-Rober en tres cuartos y Jesé en punta.

Espera un partido «como ante el Cartagena» para llevarse los tres puntos de Zaragoza

Ahora, frente al Zaragoza, Pimienta no podrá contar con el mago francés en la medular después de que frente al Burgos cumpliera ciclo de amonsteaciones y no pueda sumar minutos en Aragón. Por ende, el libreto del técnico catalán apunta a que variará los nombres, pero no la idea.

Mfulu se perfila como el ancla del equipo de nuevo tras superar sus molestias musculares, mientras que uno de los que apunta a ingresar en el césped de La Romareda desde inicio es Adalberto Peñaranda. Sobre el venezolano, Pimienta indicó que «está trabajando muy bien y cogiendo la forma física poco a poco», aunque lejos de poder dar pistas sobre su participación o no –es una tumba en este aspecto–, se limitó a indicar que «tiene mucha competencia en su puesto». Aun así, le lanzó un guiño: «Es muy desequilibrante».

Sin mostrar las cartas

Asaltado también García Pimienta sobre las dudas que se han podido cernir sobre la portería amarilla después de dos infortunios de Raúl Fernández en la derrota ante el Burgos y que supusieron el 0-2 del conjunto castellano-leonés en Siete Palmas. el míster optó por reafirmarse en su planteamiento de no mostrar ninguna carta antes de los encuentros.

«Estoy mu tranquilo con los dos porteros que tengo en la plantilla, cualquiera de los dos que juegue da garantías de sobra, con esto quiero decir que tenemos dos excelentes porteros y que mantienen una competencia muy sana por ganarse el puesto. Aun así no voy a decir quién va a jugar», reflejó el entrenador.

Sin querer entrar en dramatismos tras la última derrota ante el Burgos, Pimienta insistió en que su equipo hizo «muchas cosas bien», y quitó hierro al asunto de los despistes de Fernández. «Fueron errores puntuales».

Otra de las dudas que se ciernen en el once de este mediodía en la zaga recae en el acompañante de Eric Curbelo, después de que Raúl Navas también tenga que cumplir ciclo de sanción. El canterano Saúl Coco ha ganado enteros en las últimas semanas, sobre todo después de su papel en la Copa África con la selección de Guinea Ecuatorial, alcanzando los cuartos de final del torneo. En el intento de encontrar alguna pista sobre su posible titularidad, Pimienta no se explayó: «Lo conozco de la cantera del Espanyol».

En cuanto a la lectura que hace del Zaragoza y del sello impreso de Juan Ignacio Martínez, el técnico advirtió de que a pesar de que los maños marchen decimoctavos, a cuatro puntos de la zona roja, «es un equipo mucho mejor de lo que refleja la clasificación», por lo que subrayó que tendrá «un partido de máxima exigegncia».

Finalmente valoró que el plan de viaje de la UD para llegar a Zaragoza ha sido un «contratiempo», aunque no quiere que sirva como «excusa», pues otros «se quejan de venir a Canarias».