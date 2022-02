Pimienta: «No podemos caer ahora en el derrotismo»

Tres pecados y tres puntos que vuelan. El cruento castigo de la candidez. Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, responsabiliza del desliz de La Romareda a la falta de contundencia en las áreas de sus pupilos. «Los errores se pagan; tuvimos tres importantes. Dos en nuestro área [los dos goles maños llegaron desde una falta y un córner] y otro en la del Zaragoza [por la malograda por Hernani]».

«En un córner, al minuto de juego, comenzamos a sufrir. Debemos mejorar en ese tema de las áreas a balón parado; hay que ser más contundentes». En relación a si consideraba necesario quitar a Jesé en el segundo tiempo, valoró que el atacante «hizo un partido correcto (...) Pero en la primera faltó profundidad. Ya en la segunda participó más, fue clave en la acción que pudo significar el 1-2. Es un jugador que tiene calidad. Hemos pensado que lo mejor era tenerlo en el campo. Y es que la segunda parte fue nuestra hasta que el Zaragoza se adelantó por segunda ocasión», determinó.

Además, Pimienta recuerda que gozaron de más ocasiones en el tramo final del pulso. «Con el 2-1 tuvimos la de Kirian, así como la de Peñaranda. Pero todo se reduce a los errores y se pagan, por muy bien que juegues».

Sobre el asunto de la posesión y su utilidad ante la falta de ocasiones, repite que jugar de otra manera resultaría perjudicial. «Competir a otra cosa, sería ir en contra de los propios futbolistas. Tenemos un perfil muy determinado, tratamos de explotar su mejor virtud, que es el control. Jugar a otra cosa, de entrada, provoca que sea más complicado generar ocasiones», valoró el técnico barcelonés.

Catorce jornadas y el objetivo

En relación a la mala dinámica del equipo amarillo -tres victorias en catorce jornadas-, recordó que jamás se ha marcado el ascenso como una meta real. «No he dicho nunca que haya que subir; hay que intentar ascender». También quiso aclarar que no considera su plantilla como la mejor de la competición. «No he dicho que sea la mejor, es una de las mejores de la categoría. Es importante estar acertados de cara a gol. El objetivo es meterse entre los seis primeros de la clasificación. No podemos caer ahora en el derrotismo».

Le sigue dando vueltas a la acción de Hernani que falló de forma incomprensible. «En el 99% de los casos eso hubiera sigo gol».

Insiste en que dispusieron de un dominio meritorio, pero carente de pegada en el tramo crucial del encuentro. El Zaragoza estaba muy nervioso, sobre todo por la reacción crítica de su propia afición. «Dimos un paso adelante, logramos el empate y pudimos sellar la remontada. Pero no podemos conceder esos errores».

El catalán suma cuatro partidos en el banquillo grancanario con un balance de un triunfo, una igualada y dos derrotas.