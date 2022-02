Un amor no correspondido

Volvió a hacerlo: Maikel Mesa besó y señaló el escudo de la UD de su camiseta cuando marcó el gol del empate el sábado en La Romareda, infructuoso, porque el cuadro amarillo salió derrotado, pero igual de sentido. Es su seña de identidad, la que tanto ofende en algunos sectores de Tenerife, su tierra natal, sin embargo, su amor por Las Palmas no es correspondido. O por lo menos hasta hace bien poco, porque los dirigentes de la entidad quisieron quitárselo de encima en el pasado mercado invernal. Y antes también.

Por eso llama la atención que, de repente, el centrocampista haya vuelto a ser protagonista, para lo cual ha sido fundamental el cambio de entrenador. Francisco Javier García Pimienta, tras no ponerle en su entreno en el banquillo frente a la Real Sociedad B, le incluyó en los otros tres encuentros, el último de ellos, el de Zaragoza, como titular.

No lo era desde el 5 de septiembre de 2021, cuando salió de inicio en Anduva en la cita contra el Mirandés. Entonces estaba al mando Pepe Mel, que había contado con él en las tres jornadas anteriores. Después, en más de cinco meses, el tinerfeño sólo 45 minutos en Lugo y 14 precisamente frente al cuadro maño en el Gran Canaria. De alguna manera, había caído en el ostracismo.

Los motivos, además de puramente deportivos, cuestión de la que el exentrenador era el único responsable, también eran económicos, de club. Mel comenzó a no contar con él, sin embargo, sabía que tal circunstancia era buena para la entidad, que había intentado desprenderse de él en verano y, como no pudo, trató de hacerlo en invierno con el mismo resultado de fracaso.

Maikel, ni antes ni después, pensó en marcharse pese a los intentos de la UD por considerar que tiene uno de los salarios más descompensados de la plantilla en función del rendimiento. «Ni la contemplo ni nadie ha hablado conmigo, o sea que por mí, nada», dijo en Valladolid a mediados de diciembre, justo después de que Mel comentara públicamente que iba a hablar con algunos jugadores para incitarles a marcharse tras la eliminación en la Copa del Rey –se refería a Maikel y a Unai Veiga, que finalmente tampoco quiso irse–.

«Yo es que no tengo que estar... Yo tengo contrato en Las Palmas. Me queda media temporada y otro año más. Estoy súper feliz aquí, trabajo para tener más oportunidades y lo seguiré haciendo», había comentado en el mismo sentido en su respuesta anterior.

Dejó bien claro, por tanto, que no tenía intención alguna de jugar en otro sitio que no fuera Gran Canaria, aunque entonces aún estaba Mel y sus opciones de disponer de minutos eran mínimas. Maikel ya se había marchado en el mercado invernal en la temporada 2029-20, en concreto al Albacete Balompié y que pese a que pudo jugar todo lo que no lo había hecho como amarillo, esta vez eligió quedarse.

Porque tiene contrato hasta junio de 2023, es decir, por lo que queda de este curso y el siguiente. Cuando llegó en 2018 de la mano del exsecretario técnico Toni Otero firmó hasta 2022, pero como se bajó el sueldo, ganó un año más. Ramírez y Helguera, pese a todo, lo consideran un lastre, y así se lo hicieron entender a Mel.

Mientras, Maikel Mesa ha vuelto a ser protagonista y a besarse el escudo. Si su amor es tan verdadera como aparenta ser, entonces no es correspondido.