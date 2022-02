El llanto y el hastío de los incondicionales. Los 87 valientes. La 'marea amarilla' se pone firme y exige un cambio de mentalidad a sus héroes tras la cruenta derrota de ayer (2-1). La UD Las Palmas, que sigue sin despertar, tras encadenar en La Romareda la segunda derrota consecutiva en este ciclo García Pimienta. El cuadro isleño contó con el aliento de unos 87 incondicionales que se desplazaron a Zaragoza desde Gran Canaria tras abonar unos 300 euros -incluye el desplazamiento, hotel, las entradas y varias excursiones-. Carlos Rodríguez Bolaños, natural de Guía, califica el último revés como un "lavado de cara a la afición en toda regla".

"Esto carece de explicación; todos son responsables, desde el primero hasta el último que forma parte de ese vestuario y de la institución. La decepción y el desaliento es importante; se están riendo de la afición. Tantos esfuerzos para llevarnos este lavado de cara con mayúsculas. Comiendo sandwich de jamón y queso, pasando penalidades para animar al equipo de tu alma y luego ves el 'espectáculo', por decir algo, que te brindan. Fallos tontos...Veo un problema de actitud, luego vendrán a vendernos humo y a decirnos que vamos a subir con el ascenso directo como dijo Juanito. La UD es un compadreo", realza este seguidor infatigable, que comienza a tener problemas de fe. "Pagas unos 300 euros y luego contemplas en primera persona que das pena, que no puedes competir ante un Zaragoza en horas bajas".

110 plazas para Valladolid

Adrián Brito lleva trece años trabajando para Viajes El Corte Inglés -la empresa que lleva a los fieles amarillos hacia los estadios de la Península-.

Por su parte, Guzmán Galván pone el acento en la falta de resultados lejos del Gran Canaria. Viajar es un tormento. "Somos una afición de Primera, lo percibes en el respeto del resto de simpatizantes de los conjuntos de la categoría. A veces, el premio es únicamente una foto con el jugador que idolatran, y ahora, ni eso. Algunos te ven y se marchan corriendo. Solo Viera y Maikel Mesa se suelen parar (...) La UD debería tomar medidas, acercar a los aficionados al equipo, siempre bajo los protocolos del Covid. A Pimienta le falta autocrítica, no sé si tiene la autoridad precisa para sentar a Jesé".

Brito ya tiene casi cerrado el desplazamiento a Valladolid y cuenta con 110 plazas cerradas. La pasión por el escudo se mantiene firme, más allá de la crisis de resultados. Galván y Rodríguez reclaman más empatía por parte de los jugadores. "Es una forma de vida, el seguimiento a Las Palmas en Madrid, Barcelona, Sevilla...Solo tiene que ver las fotos de las gradas. Siempre verá el amarillo". Vuelven a la carga con la pizarra de Pimienta: "Eso de jugar sin delantero...Y luego lo de Hernani, tantos fallos ya preocupan. Llevo más de veinte años con los viajes y hacía tiempo que no veía este divorcio entre equipo y afición. Te agota la frustración, así como la falta de objetivos. No podemos dejar de escapar la opción de luchar por el ascenso".

El diccionario de Jorge y una llamada al psicólogo

A Jorge Montesdeoca, integrante de la Peña Virgen de Guía de la UD Las Palmas-, le cuesta dar con el término preciso. "Viajamos cinco peñistas a Zaragoza y es la frustración más grande que hemos tenido como aficionados. Da hasta vergüenza, no tengo palabras para expresar toda esta frustración. Por no faltar al respeto a nadie, mejor me callo". Encarna González es la pasionaria. Viajó con su hijo a la capital mañana. Hoy tienen excursión al Parque Natural Monasterio de Piedra de Calatayud. "Me da pena por Jony [Viera]; es el que más desea que gane el equipo. Hay que morir en el campo, falta mostrar otra actitud. Pero desde el minuto uno, no solo cuando apriete la necesidad". González reclama ayuda terapéutica. "El club debe ponernos un psicólogo".