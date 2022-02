Un escudo y varias interpretaciones por el objetivo final de la UD para junio del 2022. Xavi García Pimienta recordó tras la derrota ante el Real Zaragoza que jamás se había marcado como meta el ascenso directo. "No he dicho que tengamos que subir; solo luchar por entrar entre los seis mejores". Este planteamiento, realista y conservador, choca de forma frontal con el pronóstico altamente optimista de Juanito Rodríguez, asesor presidencial, en la previa al último partido ante el bloque maño en La Romareda. El exjugador y extécnico de Las Palmas puso la pica en la segunda plaza en los micrófonos de la Radio Autonómica. "Hay que confiar, estar unidos y luchar por esos puestos. Todavía podemos lograr el ascenso directo, debes hacer un campañón. Es difícil, hay plantilla para ganar cualquier duelo incluso el ascenso directo". Cuestionado por esa fórmula de privilegio, insistió que "sí claro que nos gustaría. Tenemos una forma de entender el juego y debemos ganar muchos partidos. Básicamente que te presentes en las últimas jornadas con opciones (....) Aunque ahora parece eterno, no dejan de ser dos o tres partidos. La Segunda es muy larga, muy jodida...Cuando te ves muerto, pegas un arreón y asciendes. El fútbol tiene estas cosas bonitas, hay que seguir y pelear".

La UD está a 16 puntos del ascenso directo -la segunda plaza es propiedad del Almería con 55 unidades-. Antes del Zaragoza-UD, la distancia era de 13 puntos. García Pimienta, en su presentación, el 24 de enero, manifestó que la consigna era "luchar por subir". Tras tumbar al Cartagena se vino arriba: "Hay que aspirar a lo máximo; como mínimo, acabar entre lo seis primeros". En La Romareda lució su arista más cauta: "No he dicho que tengamos que subir". Por su parte, el presidente del club grancanario, Miguel Ángel Ramírez, sentenció el 30 de diciembre que el reto es "colarnos en el playoff". "Queremos ser un equipo respetado". Luis Helguera, director deportivo, late en el bando de los cautos. El 3 de febrero, en su última rueda de prensa, miró a futuro. "Debemos crecer desde la apuesta por el talento (....) Elevar el patrimonio del club con los jugadores".