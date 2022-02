El 'ya está bien' de la UD: "Menos palabras bonitas y más victorias; aquí nadie se ríe del escudo"

Del llanto de los 87 valientes de La Romareda al 'nos levantaremos' de Jonathan Viera. La película de un incendio. En busca del resurgir. A falta de 14 jornadas y 96 días para el final del curso, la sexta plaza está a tres puntos. Junto a la UD, otros cinco equipos entran en la puja por la última puerta hacia el paraíso de la promoción de ascenso. No es escalar el Everest sin una bombona de oxígeno, pero la fragilidad en las áreas ha desatado un torrente de pesimismo.

La apuesta por García Pimienta -una victoria en cuatro duelos- no se ha traducido en una reacción inmediata. Pero cuenta con el visto bueno y el beneplácito de la caseta. El reloj estira su caminar diabólico y batir a Lugo y Huesca se presenta prioritario. Cuestión de vida o muerte.

El despido de Mel -certificado el pasado 23 de enero- llegó con los amarillos a tres puntos de la sexta posición y la losa de los 30 goles en contra. Agotado el inicio del 'ciclo Pimi', tablas ante la Real B, éxito arrollador en Cartagena y los dos últimos varapalos ante Burgos (0-2) y Zaragoza (2-1), se mantiene la distancia de tres puntos con el sexto y se amplía a 34 la nómina de goles en contra.

El pulso ante el Lugo (sábado, 20.00 horas, Movistar LaLiga) tiene aroma a último comodín para evitar el desastre tras una apuesta valiente por parte de la entidad para disponer de un Lamborghini -sexto tope salarial de Segunda con Jesé y Viera de artistas-. Desde el consejo de administración, recogen el guante del cabreo de la afición desplazada a La Romareda y esperan que el compromiso del plantel -como han recalcado Maikel Mesa o Viera en sus últimas comparecencias- se traduzca en resultados inmediatos. "Menos palabras bonitas y más resultados. Aquí nadie se ríe del escudo", advierten.

Cabe recordar que el presidente Miguel Ángel Ramírez ya bajó a la caseta tras la destitución de José Mel Pérez a finales de enero. Fue el primer aviso a la plantilla. Un tirón de orejas. No se descarta que en las próximas fechas, se repita el protocolo. Hay una máxima en el consejo de administración, 'esto es una empresa'. Y bajo esta dimensión económica, si la 'pelotita' no entra siempre 'hay consecuencias'. Al director deportivo Luis Helguera, el gran aval de García Pimienta, se le cuestionó tras el cierre del mercado en rueda de prensa si dimitiría en junio -su vínculo se extingue en 2023-. "Los objetivos que nos vamos marcando son más a largo plazo, un proyecto de crecer. Si creen que me tienen que destituir porque no conseguimos los objetivos, lo tendré que aceptar. Es parte del juego. Yo estoy contento con el trabajo que estoy realizando", detalló en el inicio del periplo del estratega barcelonés.

Además, cabe recordar que el contrato de Xavi García Pimienta se estira hasta junio de 2023. Llegaron de la mano y el tiempo dirá cómo será la salida de estos dos trabajadores de la UD. A Helguera se le critica ahora el fichaje de Hernani que tuvo la ocasión del 1-2 para vestirse de héroe. Las dudas sobre Pimienta también se disparan. Sospechas justificadas ante la falta de alegrías en un tramo crucial del campeonato.