En torno a los 20 millones de euros. Ramón Planes, exsecretario técnico del FC Barcelona, valoró esta mañana en Radio Marca lo que cobrará la UD Las Palmas, si le añadimos todas las variables, por Pedro González López 'Pedri' -el acuerdo se firmó en septiembre del 2019 cuando el teguestero había disputado dos partidos en Segunda como juvenil de primer año-. "Pagamos 5 millones y ya recibimos críticas. No me gusta hablar de cifras, pero por lo que yo sé no llegará a los 20. Entre 15 y 20 millones (...) Fue difícil, me une una gran relación con Miguel Ángel Ramírez que es un gran gestor, pero fuimos agresivos. Me siento orgulloso de la determinación". Las Palmas ya ha cobrado 17 millones y todavía tiene un 15% de plusvalía del primer traspaso del tinerfeño -tiene una cláusula de 1.000 millones de euros-.

Planes, que dejó el Barça hace unos meses y busca equipo, aclara cómo se gestó la operación. "Teníamos que ser agresivos. Hay diferentes versiones; Ramón Planes no descubre a Pedri. Se invierte mucho dinero en peinar el mercado de jugadores. La información que teníamos, la manejaban varios equipos. Me llega por Rocco [director deportivo de la UD Las Palmas en aquel verano de 2019] que había trabajado en el Milan. Me llama y me dice aquí hay un futbolista increíble, le llega esa información a Bakero por mediación de Toni Otero, responsable de captación de Las Palmas (...) Quiero aclarar que había más equipos interesados, Pepe Mel está formado en el Madrid se lo comunica al club blanco. Estuvo muy cerca del Betis, por parte de Alexis Trujillo. La diferencia estuvo en la velocidad y en la creencia; fuimos muy agresivos. Marcamos otro ritmo". El presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez, en sus últimas comparecencias, detalló que el club grancanario ha recibido unos 17 millones por Pedri.