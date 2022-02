Algo más que la posesión

Todos lo saben: Las Palmas tendrá el balón en su poder durante la mayor parte del tiempo ya no sólo porque sea el líder de la categoría en ese apartado (59% de media) y su rival el colista (40%), sino porque todos los equipos, cuando se enfrentan al cuadro amarillo, lo asumen y buscan la manera de sacar rédito de tal circunstancia. Porque la posesión, por sí sola, no vale para nada, y la UD de García Pimienta ya lo ha comprobado. Esta tarde (20.00 horas, Movistar LaLiga), frente al CD Lugo en el Gran Canaria, debe traducirla en una victoria que no se produce en la Isla desde el 5 de diciembre.

Ganar es precisamente lo que necesita la UD, subida en esa montaña rusa histórica que le hace ser fiable un día y desquiciante a la semana siguiente, para evitar que la ilusión de sus seguidores se desparrame tres meses antes de que acabe el campeonato. Confirmado ya que el cambio de entrenador no ha dado resultado, puesto que el equipo está donde de estaba –a tres puntos del playoff– y falla donde fallaba –en el ataque, por falta de puntería, y en la defensa, por errores groseros–, lo que señala directamente al palco del Estadio, lo que queda son los resultados inmediatos. Y tampoco han llegado, porque Las Palmas con el barcelonés al frente sumó sólo cuatro de 12 puntos posibles, y el chute de esperanza que supuso la victoria de Cartagena (0-2) se convirtió en un torrente de decepción con las derrotas frente al Burgos (0-2) y el Zaragoza (2-1). Pero no sólo los resultados no han acompañado, sino tampoco las sensaciones, tal y como reconoció Jonathan Viera esta semana. El capitán, que cuando no está bien la UD no funciona, está llamado a liderar la reacción desde el extremo izquierdo, porque al mismo tiempo que reconoció que el equipo no está bien, se encargó de lanzar un mensaje de optimismo que sólo la suma de tres puntos permitirá que sea creíble. Sin excusas No hay excusas, porque García Pimienta tiene a toda la plantilla disponible salvo al lesionado Pejiño, y el único que es duda –por una indisposición que reveló el propio técnico–, Sadiku, no cuenta para él. Recupera el entrenador dos piezas clave para la ejecución de su idea de juego, Raúl Navas y Enzo Loiodice: el central entrará por Coco y el centrocampista por Maikel o Mfulu. La otra gran novedad en el once apunta al extremo derecho, donde Rober, irrelevante en los cinco partidos que ha jugado hasta ahora, posiblemente deje su puesto; Hernani y Clemente son los favoritos para ocuparlo. Los demás serán los mismos, incluido Jesé, intocable esté mejor o peor. García Pimienta recupera a Loiodice y Raúl Navas y planea introducir a Clemente por Rober Más allá de los nombres, la UD deberá poner remedio a sus dos grandes males: la falta de puntería en el ataque y de concentración en las jugadas a balón parado del rival. Hoy quedará comprobado si el supuesto trabajo realizado para solucionarlos dio resultado. El Lugo no parece el mejor rival posible en este momento. Sólo un gol del Huesca en el 90’ la semana pasada le impidió sumar su decimotercer partido sin perder. Los de Rubén Albés, que ya ganaron en la primera vuelta (2-0), tiene sólo tres puntos menos. Las bajas más importantes son las de Xavi Torres y Campadabal, pero vuelve a Chris Ramos, un peligro. La posesión contra el balón parado. El duelo definitivo para creer. ‘No a la guerra’ en Siete Palmas El mensaje No a la guerra podrá verse esta noche en el Estadio de Gran Canaria y en todos los partidos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, en significación de todos los clubes de LaLiga a «favor de la paz». También aparecerá en las retransmisiones televisivas de todos los partidos de la jornada 26 de LaLiga Santander y 29 de LaLiga SmartBank, tanto en la señal española como en la señal internacional, vista en más de 185 países. «Una mosca con el lema No a la guerra podrá verse en todos los partidos», informó LaLiga. Con esta iniciativa, el organismo que organiza la competiciones del fútbol profesional en España «quiere mostrar su rechazo a cualquier conflicto bélico y su apoyo a la paz, en favor del diálogo y la concordia». Todo ello, con motiva de la invasión de Rusia a Ucrania que se inició el jueves. | E. P.