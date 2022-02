La caldera del silencio

Lienzo de un divorcio. 6.675 motivos para estar preocupado. La 29ª jornada de LaLiga SmartBank, que citó a la UD Las Palmas con el CD Lugo en el Estadio de Gran Canaria, congregó a 6.675 espectadores en el recinto de Siete Palmas. Es la entrada más pobre del curso 2021-22, que con quince pulsos de local para el club isleño cuenta con una media de afluencia de 11.384,4 fieles. Un total de 170.766 seguidores han pasado por el partenón de Siete Palmas, escenario que ha perdido su condición de teatro de los sueños tropicales. La última victoria de la UD en su fortín se remonta al 5 de diciembre ante el Sporting de Gijón (1-0).

Ya van cinco duelos de local de forma consecutiva sin abrazar la victoria -ante Eibar (0-1), Almería (1-1), Real Sociedad B (0-0), Burgos (0-2) y Lugo (2-2)-. Un drama. La gran depresión, tres victorias en las últimas quince jornadas, el frío, la falta de estímulos y el horario (20.00 horas) del pasado sábado generaron un cóctel macabro. La última vez que la UD encadenó cinco duelos en el Gran Canaria sin ganar fue en la 2019-20 y antes del estallido de la pandemia.

El 21 de diciembre del 2019, Las Palmas no pasaba del empate ante el Rayo Vallecano (1-1) -duelo que significó la despedida de Jonathan Viera, que ponía fin a su cesión por parte del Beijing y el tercer periplo de amarillo de su carrera-. Luego llegaron los tropiezos ante Zaragoza (0-1), Tenerife (0-0), Cádiz (1-2), Málaga (1-1) y Girona (0-0). Reseñar que ante el once catalán ya se jugó a puerta cerrada por las restricciones del Covid-19 -el 13 de junio del 2020-.

Para dar con un registro próximo al de 6.675 fieles hay que remontarse a la segunda vuelta de la edición liguera 2017-18 en Primera. Consumado el descenso al infierno de plata con Paco Jémez -solo sumó dos victorias en 21 pulsos en el banquillo-, en la 36ª jornada, la UD cayó ante el Getafe (0-1) bajo el silencio.Acudieron 4.624 aficionados. En el cierre liguero, 38ª jornada, 19 de mayo de 2018, el estadio de Siete Palmas contó con la presencia de 6.362 aficionados. Metabolizada la pérdida de categoría, el 19 de agosto del citado año, la UD inició la competición ante el Reus con 12.389 fieles.

Ante el Tenerife en el derbi del éxtasis del 16 octubre que contó con el gol de Álvaro Lemos (2-1) en el 92’, se registró la mayor entrada de toda la temporada: 25.887.

La involución del bloque de García Pimienta -ha recibido seis goles en los últimos tres partidos y solo ha sumado una victoria en cinco pulsos- ha salpicado a la grada. En esta 29ª jornada, el Real Valladolid de Roque Mesa aplastó al Amorebieta ante 14.108 espectadores. Dobla el guarismo de la UD. Por su parte, el Almería congregó a 8.509 fieles en el Estadio Juegos del Mediterráneo ante el Fuenlabrada (3-1). En el Carlos Tartiere, 10.486 espectadores para ver el Oviedo-Real Sociedad B.

La mayor afluencia en esta 29ª jornada es para el Sporting-Zaragoza con 15.470 espectadores en El Molinón-Enrique Castro Quini. Un duelo con aroma a Primera. En el Municipal de Butarque, el CD Leganés también supera el registro amarillo al contar con 7.457 fieles en su recinto. La Liga entra en una fase determinante, faltan trece contiendas (39 puntos), y por el Gran Canaria tienen que desfilar Girona, CD Leganés, Amorebieta, Málaga, Mirandés y Real Oviedo. El calor de los incondicionales es el arma secreta y García Pimienta busca la reconciliación. «Les necesitamos, pero también sabemos que nunca nos fallan. De igual manera, no le podemos pedir nada a la afición. Jugamos para que estén orgullosos de sus jugadores. Únicamente, les tralado que que sigan animando. Con ellos somos más fuertes y este grupo se lo merece, están trabajando muchísimo».

La cifra de abonados de la UD ronda los diez mil. Tras caer ante el Zaragoza en La Romareda (2-1), la frustración se apoderó del centenar de fieles de la marea amarilla. Las críticas fueron contundentes y despiadas. «Me parece una vergüenza, te dejas 300 euros en el viaje y no ves compromiso».

La hora del renacer

Ipurúa (5.135), Estadio Municipal de Can Misses de Ibiza (4.263), Anduva (2.634) y Santo Domingo (2.540) están por debajo de la última afluencia en el Gran Canaria, la del llanto eterno. El laberinto de una afición sedienta de gloria. Las Palmas debe hacerse con ocho triunfos para sobrepasar la barrera de los 64 puntos. No hay margen de error en esta recta final de trece batallas. Viera y Jesé, la dupla galáctica de los quince tantos, están obligados a tirar del carro por la hazaña. A tres puntos del sexto clasificado y a diez del quinto, la ‘Ponfe’, este sábado (15.00) se inicia el despegue ante el Huesca.

El Alcoraz, un estadio maldito para Las Palmas

La UD y el reto de una plaza maldita. El conjunto amarillo de Xavi García Pimienta afronta el sábado en El Alcoraz (15.00 horas,

) una de las grandes reválidas de esta liga. La toma del infierno. La formación grancanaria nunca ha ganado en El Alcoraz tras siete visitas con un balance de tres derrotas y cuatro empates -con ocho goles en contra y cuatro a favor- entre Liga y Copa del Rey. La última visita fue en julio del 2020 dentro de la disputa de la 37ª jornada y que concluyó (1-0) -con gol de Okazaki-. En la plantilla oscense de Xisco milita David Timor, exjugador de la UD Las Palmas. El centrocampista valenciano de 32 años firmó 37 duelos de amarillo en la 2018-19 y al inicio de la 2019-20. Fue fichado por Toni Otero dentro un proyecto de campanillas con otros rostros de Primera como Rubén Castro, Cala , Fidel Chaves o Rafa Mir. Timor apenas duró un año en la Isla y no respondió a las expectativas. Logró la carta de libertad para jugar luego en el Getafe en la máxima categoría y a las órdenes de Bordalás. Timor se sumó al proyecto del Huesca, dirigido por Xisco, en la pasada ventana de altas de invernales. El cuadro aragonés despidió al técnico mexicano Ambriz en la 12ª jornada. Cuenta con un tope salarial de 18,6 millones y su máximo realizador es Jaime Seoane (suma once dianas). Tras el cambio de entrenador, el Huesca suma cinco victorias en 16 jornadas. Ocupa la 12ª plaza en la tabla, con 37 puntos, a solo tres de los amarillos. En el pulso de la primera vuelta, la formación grancanaria se impuso (2-1) con goles de Jesé Rodríguez y Pejiño en el primer cuarto de hora. Fue la primera victoria amarilla de este curso. | P. C.