¿Dónde está Alberto 'Magia' Moleiro? El diamante llamado a suplir a Pedri se ha quedado sin sitio en una versión de la UD apocalíptica -tres victorias en las últimas quince jornadas-. El atacante internacional juvenil de la UD Las Palmas Alberto Moleiro ha sido devorado por el silencio. El mediapunta e interior se quedó sin minutos en el último duelo ante el CD Lugo en el Gran Canaria y eso que Xavi García Pimienta no agoto los cinco cambios para defender el 2-1. Un rol que choca con la falta de creatividad y fantasía en la UD de Pimienta, que llegó a valorar al tinerfeño de forma escueta y clarividente. "No es bueno, es buenísimo".

La última ocasión que Moleiro se quedó en el banquillo y sin presencia en el verde fue casualmente ante el CD Lugo en el Anxo Carro en la primera vuelta del campeonato. En aquel pulso, presentaba unas leves molestias, al igual que Jesé Rodríguez. Lo curioso es que Moleiro, comparado con Pedri por rectores de la base de la UD, no ha disputado un partido de forma íntegra. Contabiliza 23 duelos ligueros, con dos tantos y una asistencia en 1.081 minutos. Causó baja en cuatro duelos ligueros al estar citado por Santi Denia con España Sub 19. La UD activó su ampliación contractual automática y cuenta con numerosas ofertas para hacer caja. Pero no juega.

En el primer y único año de Pedri en la UD, el teguestero participó en 36 duelos -34 de titular-. En este caso, el club amarillo cobraba por partido jugado por el tinerfeño de amarillo del FC Barcelona, gracias al contrato firmado en septiembre del 2019. Una fórmula que generó beneficios y marcó una pauta de actuación. Sacar valores. Con 18 años, Moleiro cumple 19 el próximo mes de septiembre. Sigue su etapa formativa, pero es uno de los 'niños' más queridos por el Gran Canaria. Debutó en el filial gracias al ojo clínico de Juan Manuel Rodríguez y ahora se ha esfumado de la primera línea. Restan 13 finales y es preciso conquistar 25 puntos como mínimo. Tonono, responsable del área de Formación y Captación, fue categórico: "Hay más 'Pedris' en la cantera de la UD". El sábado, una contienda salvaje en El Alcoraz ante un Huesca millonario. Los amarillos nunca han ganado en el feudo oscense.