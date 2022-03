Jesé: "No llegar al 'playoff' no sería un fracaso, sí una decepción"

Nada de fracasos. Si la UD Las Palmas no consigue alcanzar el playoff después de 42 jornadas, objetivo mínimo establecido por el club en función de la plantilla con la que cuenta, para Jesé Rodríguez, el segundo jugador mejor pagado del plantel después de Jonathan Viera, no supondría nada más que "una decepción", y a otra cosa. Entre ellas, pensar en si quiere seguir como amarillo el curso que viene, cuestión que aplazó hasta final de curso, aunque con sus palabras deslizó que si el equipo no logra subir a Primera División, no renovará.

La respuesta en cuanto a la meta fue rotunda: "No sería un fracaso, pero sí una decepción porque tenemos un grandísimo equipo para estar ahí metidos. Hay que ser autocríticos y ver la realidad de que tenemos que mejorar cosas. Estamos en el camino".

La referida a su continuidad, en cambio, no fue tan clara. "Es una decisión del club también. Tienen que valorar mi rendimiento. Mi mentalidad a corto plazo es estar de aquí a final de temporada y dar todo. Ojalá se puedan alcanzar los objetivos y luego ya se verá. Hay tiempo de valorar las cosas", dijo primero, antes de añadir después al ser preguntado por lo mismo: "El club debe hacer una valoración mía individual y después ver las cosas. Todo el mundo sabe que amo a la UD Las Palmas, que quiero a la UD Las Palmas desde muy chiquitito. Veremos a final de temporada. Ojalá logremos los objetivos. Confío en este equipo y en este entrenador".

Pero para conseguir lo que se ha propuesto, la UD debe cambiar muchas cosas después de que el cambio de entrenador no hay surtido efecto: una victoria, dos empates y dos derrotas desde que García Pimienta tomó el mando lo atestiguan. Pero las sensaciones, tal y como aseguró Jonathan Viera la semana pasada, tampoco son buenas, algo que Jesé consideró que se puede voltear.

"Cuando lo dijo Jonathan Viera, en ese momento sí, pero yo creo que las sensaciones se pueden cambiar. Las sensaciones están en cada uno. Es importante que cada uno se exprese sobre cómo está, que es lo que hemos hecho durante esta semana, hablar bastante y decir lo que uno piensa a la cara, y nos ha venido muy bien. La gente se ha abierto y eso es bueno. Cambiar las sensaciones depende de cada uno", comentó.

"Jonathan es un pedazo de jugador y yo me considero un gran jugador, pero en el equipo hay muy buenos jugadores también. Todos los jugadores son importantes y cada uno tiene su papel. Jonathan y Jesé no van a hacer que ascienda la UD; pienso que a la UD lo asciende todo un equipo, todo un cuerpo técnico, toda una afición", agregó el delantero.

El grancanario consideró que "hay que ser autocríticos cada uno" y que, pese a todos los males del equipo, luchas por el ascenso es posible. "Es una realidad que no estamos siendo efectivos ni en ataque ni en defensa. Pero este equipo no deja de creer y lo va a seguir intentando. Quedan 13 jornadas, 39 puntos. Eso es un mundo. Hay que tener los pies en el suelo y cada fin de semana dar todo", apuntó.

Cuestionado por si se sintió señalado después de que García Pimienta le nombrara a la hora de explicar el gol del empate del Lugo en el minuto 89 el sábado pasado -provocó la falta que derivó en el tanto-, fue claro: "No me lo tomé así. Es verdad que antes del partido habíamos hablado de que había que evitar las faltas de mediocampo hacia adelante, pero hay situaciones del juego que no controlas porque vas a muchas revoluciones. Luego hay que defender la falta y sacar la pelota. No me lo tomé como que me señaló".

No se quiso mojar, en cambio, en si convenía o no el cambio de técnico hace un mes y medio. "No me voy a meter porque considero a Pepe -Mel- un gran entrenador y es una decisión del club. Siempre va a estar el club por delante. Luego se verá si se ha tomado bien o mal. Eso lo dirá el tiempo. El que está aquí es Xavi y hay que ir a muerte con él. Le considero un grandísimo entrenador y de aquí al final nos va a ayudar muchísimo. Tiene otra manera de ver el fútbol que a mí me gusta y a muchos jugadores de los que están aquí. Le irá bien, seguro", vaticinó.

Sobre su posición preferida en el campo, si como extremo o como delantero centro, Jesé reiteró que en todas se siente "cómodo", y añadió: "Es verdad que cuando tienes espacio y ves la portería de frente es diferente a cuando juegas de espaldas, pero lo importante es jugar y hacerlo lo mejor posible. A veces entra la pelota, otros días no. Hay días que he dado pases de gol... Aquí se trata de ganar".

Por último, tuvo unas palabras sobre el próximo rival, el Huesca. "Es un equipo que cuando no tiene la pelota está bastante ordenado. Son intensos. Pero dependemos de nosotros. Si el equipo está concentrado y enchufado, y tiene las ganas de ganar el partido, que estoy seguro de que sí, va a sacar el partido adelante", concluyó.