Xavi García Pimienta, un integrista del 4-3-3. Hasta el fin de los días. El técnico de la UD, en la previa al pulso ante el Huesca en El Alcoraz, rechazó meter bisturí a su partitura táctica, a pesar de sumar una victoria en sus cinco partidos de mandato espiritual. La endeblez defensiva -seis goles en los últimos tres partidos- se convierte en la principal obsesión del estratega barcelonés, que no ocultará la lista de convocados para el desplazamiento a Aragón. "Este sistema nos hará grandes; nos generan poco desde jugadas asociativas. Estamos identificados con esta fórmula de juego, que ya estaba integrada en la historia de la UD". Además, sobre el hecho de ocultar la relación de los citados en cada viaje y de cara a los partidos de local, determinó que "no hay ninguna orden de nada, no escondemos nada".

Incide que tienen a mano la promoción de ascenso, a pesar de ganar tres partidos en los últimos 15 partidos de Liga -diez en el ciclo de Mel y cinco con el expreparador del Barça B-. "Estar a tres puntos, demuestra la igualdad. Lo tenemos muy cerca, pero no nos obsesionamos con esto. Pero si en los tres últimos partidos, solo hemos sumado un punto, algo no haremos bien. La consigna es minimizar los errores, nos están penalizando y sobre todo a balón parado". El sábado, desde las 15.00 horas y por Movistar LaLiga, solo cabe la pretensión de conquistar la victoria ante uno de los rivales de mayor peso económico de la categoría. Para conquistar el segundo éxito en el ciclo Pimienta, todo pasa por abrazar el control absolutista del balón y "una elevada presión tras pérdida". "Tenemos que ganar siendo fieles a nuestra idea y al perfil de nuestros jugadores; llegan tres puntos muy importantes. Estando yo de entrenador, no hemos sido capaces de meternos entre los seis primeros, pero es que falta tanto. No creo que estos dos o tres próximos partidos sean decisivos".

Las críticas

Pimienta asume la crítica. "Somos la UD Las Palmas y tienen que haber críticas si las cosas no van bien". En el caso de no disputar la promoción de ascenso, se desmarca del término 'fracaso', utilizado por Kirian Rodríguez. Se alinea más con Jesé Rodríguez, que empleó la palabra 'desilusión'. "Sería una desilusión, en esta categoría; la igualdad es máxima. Aún estamos a tiempo de conseguir todo (...) Ahora mismo, el Girona [rival del sábado 12 de marzo] me preocupa cero. Pase lo que pase en estos dos partidos quedará muchísimo".

El Huesca de Xisco luce "un sistema de juego definido, no sé si nos darán el balón. Somos fuertes con él, debemos ser más protagonistas que el rival y sobre todo, estar concentrados a balón parado". Confirma una reunión en el vestuario "en el que nos miramos a la cara y nos dijimos las cosas. Somos una familia, aunque no lo parezca". Y es que Pimienta, morirá con el toque y la posesión. No concibe otra manera de besar la gloria. "A nivel futbolístico, no tengo dudas. No podemos cometer errores, hay defender bien la última acción. No podemos conceder faltas tontas".

Sobre la portería, tras apostar por Valles ante el Lugo y defenestrar a Raúl Fernández, no da pistas. "Tengo una idea en la cabeza". Elogia a Alberto Moleiro, que se quedó en el banquillo en el último pulso ante el Lugo en el Gran Canaria. El talentoso mimbre tinerfeño solo se había quedado dos partidos sin pisar el verde -los dos ante el Lugo-. "Moleiro será un jugador excepcional, pero hay una gran competencia. Es máxima". Sobre Maikel Mesa, también sin minutos ante el cuadro gallego, explicó que "llevaba tres partidos consecutivos con presencia". Aclara que "trato de ser lo más justo posible, todos los jugadores deben estar preparados".

En relación a la evolución de Pejiño, detalla que "tiene alguna molestia". El último partido del gaditano de amarillo fue ante el Eibar a finales de diciembre. Combatir el balón parado por mar, cielo y tierra. "Lo hemos hablado, corregido y visualizado (...) No podemos cometer errores tontos. Dentro de la juventud, hay un plantel maduro. Saben lo que nos jugamos. Desde mañana se verá otra cosa". Mel ya empleó el término 'errores groseros' la noche del naufragio en Fuenlabrada y que le costó el puesto [22 de enero]. Y Pimienta busca una solución urgente. Sabe lo que se juega y su bote salvavidas es la posesión ante la tormenta perfecta.