«Es el momento de animar y de los auténticos amarillos»

Releva en el puesto a César García al frente de la Federación de Peñas. ¿Lo de este sábado es una fiesta o un funeral?

En primer lugar, darle el más sentido pésame a César García por la muerte de su padre, Luis José. Así como el de Jorge Santana, Manuel. El sábado es una de las últimas oportunidades y esperamos que nuestro equipo responda. Detecto falta de ganas, cunde una desmotivación que desconocemos el motivo. Todos a una, trataremos de llegar a nuestro escudo hacia la victoria. Las críticas y los pitos, a partir del minuto noventa.

6.675 fieles ante el Lugo. ¿Por qué han dejado de creer?

Ya lo dijo Viera. ‘Los responsables son los jugadores’. Consumado el cambio de técnico, esto es cosa de futbolistas. Pero no hay que fustigarlos ni fusilarlos al amanecer. Vale con un ‘toquito’ de atención. La UD es como un hijo, algún tirón orejas viene bien. Pero el apoyo nunca debe faltar.

¿Pitará?

Solo al final. Si no sufrimos, no somos de la UD. Somos masoquistas, sino váyase al Bernabéu.

¿Envidia al Tenerife?

No, para nada.Todavían no pueden cantar victoria, el Valladolid les metió cuatro. Les vi muy confiados. Pero les deseo lo mejor.

«Este club es como un hijo, algún tirón de orejas viene bien. Pero el sábado, todos iremos a una»

Hay que admitirlo. La UD camina sola.La fractura con la grada es un problema de índole social. ¿Pueden hacer algo más los dirigentes? ¿O solo descuentos?

Es más sencillo, cuando el equipo va bien, en el Gran Canaria verá más de 20.000 aficionados. Lo del día del Lugo, los horarios influyen y no olvide el miedo al Covid. Ahora hay que apoyar a la UD, en los malos momentos se ve a los grandes aficionados. Es la hora de los auténticos, no de aquellos que se apuntan al carro cuando la cosa va bien o viene el Madrid. Hay que estar a las malas. El plantel debe sentir el aliento. Si arrimamos el hombro; llegan los resultados.

Viajará a Valladolid con motivo de la visita de la UD para un acto de hermanamiento de aficiones. ¿Cobra por esto?

No, al final te cuesta dinero. César dejó el listón muy alto con la celebración del Congreso Nacional de Peñas. En Valladolid [del 18 al 20 de marzo] tendremos un evento de Turismo Deportivo. Yo no viajaba desde la despedida de Juan Carlos Valerón en Riazor [2015]. Soy auxiliar de enfermería y apenas he podido, ahora afronto este cargo con mucha ilusión. Hace una semana fue nuestra primera reunión presencial. Quiero una Federación diferente, ahora hay tres mujeres al mando [Auxiliadora del Pino Santana como secretaria y Yazmina Rodríguez de tesorera]. Somos 25 peñas y más de 1.000 peñistas, cada cuatro años te puede elegir o no. Logramos actualizar los estatutos y es enriquecedor viajar a La Bañeza antes del partido con el Valladolid para conocer el funcionamiento de una peña mítica. Esto es una devoción. Animé a la UD en el Insular embarazada de mis dos hijas, primero de Attenery y luego de Kiova. No hay más, pasión, locura y mucho sufrimiento.

La Federación fue un dique de contención y portó la bandera de la crítica. ¿Cómo se lleva con el presidente Ramírez?

Hemos retomado las relaciones con el club. Me reuní con Patricio Viñayo [director general] y trabajamos en la misma línea. Hicimos gestiones para utilizar el logo. Pero no nos hemos reunido con el presidente. No le diré cómo llevar su empresa. Ya se juega su patrimonio. La UD está en nuestro corazón y el sábado hay que ganar.