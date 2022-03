Juan Pedro Ramírez López ‘Juanpe’ (Las Palmas de Gran Canaria, 30 años) causa baja para el pulso del sábado en el Gran Canaria por una dolencia en aductor izquierdo. Se suma a la ausencia de Stuani. No descarta a Las Palmas para la promoción. «Todo se decidirá en la última jornada». No se ve de amarillo en un futuro.

El día del juicio final para la UD ante el Girona sin Stuani y sin su presencia. Le dolerá en el alma no regresar a su Isla.

Pues sí, cuando sale el partido contra la UD Las Palmas es el primero que miro en el calendario y del que tienes unas ganas tremendas de jugar. Lamentablemente no estoy en condiciones por un percance [lo sufrió ante el Leganés], y solo queda esperar que no se alargue [se dañó el aductor izquierdo y estará dos semanas lejos de los terrenos].

Cartagena,Ibiza,Burgos, Oviedo, UD Las Palmas, Lugo o Leganés. ¿Qué perseguidor le inquieta más en su defensa de la sexta plaza de la tabla?

El Huesca, que no lo nombró. Se ha reforzado bien y todos son peligrosos. Quedan doce jornadas y cuando enlazas un par de victorias te conviertes en imparable. Nos toca defender nuestra posición con todas las fuerzas.

La UD suma tres victorias en las últimas 16 jornadas y con la llegada de Pimienta, un triunfo en seis duelos. ¿Moralmente está capacitada para considerarse aspirante al playoff?

Hay equipos que estuvieron en descenso y ahora los ves a cuatro puntos de la zona de privilegio. Esto no se va a decidir hasta la última jornada y si no lo‘matas’, te puedes llevar sustos.

¿Qué explicación encuentra al hundimiento de la UD, que cuenta con jugadores del calibre de Jesé o Jonathan Viera?

Cuando las cosas vienen mal dadas, pierdes confianza. Luego te cuesta ganar y es más complicado según avanza la liga encontrar esa fase de acierto y precisión. No es fácil ganar partidos en Segunda, pero no es momento de dictar veredictos. Queda un mundo y llegarán sorpresas.

Sexto año en el Girona, brazalete, dos tantos en este curso y el mejor Juanpe de la historia. Disfruta de una madurez total. Le tocó la lotería.

Me gustaría estar en Primera y no otro año más en Segunda. Tuvimos el ascenso a tiro otra vez y se escapó. Soy más maduro en el campo, vino un míster [Míchel] que le costó al inicio. Hubo muchas dudas, había gente nueva, fichajes y mimbres de la cantera. Esa idea nueva precisaba de tiempo y paciencia. Estoy muy bien, lo juego todo y así disfrutas. La guinda es ascender. Entonces sí le diría que estoy en mi mejor momento. Solo pienso en subir.

Dos finales del playoff (2020 y 2021) y dos varapalos ante Elche y Rayo. ¿No piensen en recurrir a la ayuda de un cura?

Es duro, son dos temporadas en las que te quedas a un gol del objetivo, del sueño...Es difícil encontrar una explicación. Insisto que es complicado plantarte dos años seguidos en la final pero el Girona nunca se rinde. Aquí estamos otro curso más para intentarlo y luego conquistarlo. Esto es un club asentado y que y siempre se levanta. Nunca se entrega al desánimo. Las bases son muy sólidas y es lo que te permite estar ahí cada año con los mejores.

Acaba contrato.

Tengo otro año si asciendo.

¿Y si no sube?

No me planteo lo que me cuestiona. Si fuese joven estaría nervioso en relación al futuro [cumple 31 el 30 de abril]; pero no tengo esa incertidumbre. Solo pienso en lograr este maldito ascenso otra vez y poder disfrutar de Primera con el Girona. Soy un privilegiado, puedo presumir de haber estado defendiendo este escudo en sus dos únicos años en la máxima categoría. Pero quiero más, deseo volver a Primera.

En el último duelo en el Gran canaria, el UD-Lugo, acudieron 6.675 fieles. ¿No se le fracturó el alma al ver las imágenes?

Sí, pero no olvide que hay horarios difíciles de LaLiga. Al final, jugar tan tarde perjudica a los niños; que son la ilusión del fútbol.

Stuani o Viera. ¿Quién es el mejor jugador de Segunda?

Vaya compromiso. Dos grandísimos jugadores,que solo juegan en Segunda por el apego que le tienen a sus respectivos equipos.

¿Qué nota le pone a Jesé: solo lleva ocho tantos?

Son buenos números, además cuenta con seis asistencias. No juega siempre en punta, sino que desempeña su rol desde la banda. Y en esa demarcación, marcar aporta mucho y es meritorio. Aunque no aporte tantos, da mucho en el plano ofensivo a la UD. Es un jugador de otro nivel, si no estuviese en la UD, no estaría en Segunda. Pasa lo mismo que con Stuani o Jonathan Viera.

¿Entendió el cambio de Pepe Mel a Xavi García Pimienta?

No estoy dentro, no tengo todos los elementos. Al final, todos los clubes quieren lo mismo. El nerviosismo es lógico, desean estar entre los seis primeros y la lucha es tremenda por el objetivo.

Tras un inicio convulso con Míchel, pensó que era el fin...

Eran números de descenso, pero el club hizo bien. Apostó por Míchel y un modelo diferente. Llegaron las victorias y estamos en crecimiento.

¿Se ve de nuevo en la UD?

No lo sé. Se verá con el tiempo, es difícil pensar en eso ahora.