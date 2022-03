13.000 ‘Vieras’ retan al Girona

Con ustedes, la guardia pretoriana del genio del ciclo del Lamborghini para desarmar al Girona FC (mañana, 17.15 horas, Movistar Vamos #) en el etiquetado día del juicio final. El 12-M está marcado en el calendario como la última oportunidad para colarse de lleno en la lucha por la promoción de ascenso en esta recta final de «doce finales», como lo definió el delantero amarillo Rafa Mujica.

El cuadro catalán, al alza, que llega sin Stuani ni Juanpe, aventaja en cinco puntos a los amarillos. Ostentan la sexta posición. Un batacazo en Siete Palmas es el fin y deja la frontera bendita a ocho puntos, que son nueve si se le añade el golaveraje. La movilización de las peñas desde el mensaje de su presidenta Guacimara Sosa conformó el primer paso. 25 grupos de animación y un total de mil peñistas que arriman el hombro.

La entidad amarilla lanzó el pasado lunes la iniciativa de ofrecer a los 12.000 abonados una entrada al 50% de su precio. El club no ha facilitado cifras oficiales, pero las primeras estimaciones determinan que unas 500 localidades ya han sido adquiridas. Un goteo que irá a más en las próximas horas, según se acerque la madre de todas las finales. «Es el momento de estar con el equipo, ahora se ven a los verdaderos sufrideros y fieles amarillos», valoró Sosa.

Con la baja de Enzo Loiodice y pendientes de la citación de Pejiño -aún está lejos de su gran versión-, Xavi García Pimienta comparece este mediodía ante los medios. Con la única novedad de la presencia de Fabio González por el lesionado Enzo, es el momento de los galácticos Jonathan Viera y Jesé Rodríguez. Bajo los efectos de la comunión con la grada y tras el (0-0) ante el Huesca en El Alcoraz, es ahora o nunca. La consigna es mantener el grado de fiabilidad mostrado ante una de las grandes potencias de Segunda -manejan 18,6 millones de tope salarial, el cuarto de mayor capacidad económica para fichajes- de la última jornada. Fue un paso al frente. La mejor manera de limpiar el escudo. Un acto de patriotismo.

El último duelo de local de la UD fue un funeral: 6.675 espectadores. Es la entrada más pobre en el Gran Canaria desde el final de la campaña 2017-18, con un cuadro amarillo ya descendido y directo al abismo. Es un torpedo al alma. Los tintes dramáticos del encuentro y el compromiso de los peñistas eleva a 13.000 espectadores las primeras estimaciones. Cabe recordar que ante el Tenerife, se alcanzó la mayor afluencia del curso (25.887) en la categoría.

La media de la UD en el partenón de Siete Palmas es de 11.390 fieles. Pero lo de mañana no es un partido más, es el test PCR de la pasión. «Necesitamos a nuestra gente», valoró Pimienta.

No volverás a pecar en Siete Palmas. Vencer de local ya es un ejercicio de fe. El cuadro de Pimienta no vence en su fortaleza desde el pasado 5 de diciembre ante el Sporting de Gijón (1-0). Van 97 días sin poner una pica en el Roque Nublo, lo que eleva la cuota de responsabilidad para un bloque confeccionado para ser protagonista.

Lo dramático es que los grancanarios no han ganado de local en 2022 tras cuatro pulsos ante Almería (1-1), Real Sociedad B (0-0), Burgos (0-2) y Lugo (2-2). Bloques como el Valladolid de Roque o el club lucense de Albés han conquistado cuatro victorias de local en estos tres meses de 2022.

Con 36 puntos en litigio , Girona, así como Leganés, Amorebieta, Málaga, Mirandés y Real Oviedo deben pasar por la considerada factoría de los sueños amarillos. Lo que ahora es Guantánamo, desde mañana debe disfrazarse de plataforma de la ilusión. Un despertar inmediato, que pondrá en órbita a los de Pimienta. Los amarillos, cero victorias de local y tres tantos, son el peor anfitrión junto a Málaga y AD Alcorcón. Los únicos que no saben lo que es ganar en su casa en este año. Tras Valladolid y Lugo, aparecen con tres triunfos, el citado Girona, Ibiza (con doce goles a favor), Leganés y el modesto Mirandés de Lizoain.

Con Hernani y Peñaranda, la UD saldrá al ataque ante un cuadro catalán que ha perdido seis duelos lejos de Montilivi, con cuatro victorias y cuatro empates -es el décimo mejor visitante del curso-.

El libreto de Pimienta recuperó parte del crédito perdido en El Alcoraz con su portería a cero. Pero desde este punto kilométrico de la angustia -tres victorias en las últimas 16 contiendas ligueras para los amarillos-, solo queda aferrarse a Viera. El Messi de plata, siete dianas, debe escenificar la resurrección de una institución con 34 temporadas en Primera. El corazón del partenón, como ante el Barça en 2016 (27.843), construye la épica de una remontada imposible. Artistas de barrio escoltados por 13.000 francotiradores.

Las taquillas 7 y 8 de la Curva, junto a la tienda, están abiertas desde las 10.00 a las 18.00 horas. Mañana, hasta el inicio del segundo tiempo (18.10). Hay servicio especial de venta para mañana, comienza a las 15.00 horas con la apertura de dos taquillas, la 3 (Tribuna) y 9 (Sur). El precio de los tickets para adultos y no abonados oscila desde los 12 euros de Curva a 25 de Tribuna. Para Sur, de 18 euros, por los 28 de Tribuna Especial. Los menores (-17), pagan 5 por Curva y 9 en Tribuna.

El ansia de Pejiño y la cautela de los médicos





Francisco Jesús Crespo García ‘Pejiño’ no juega de amarillo desde el 18 de diciembre en el Gran Canaria ante el Eibar (0-1) en el cierre del 2021. Saltó en el tramo final (71’) por Alberto Moleiro y completó dos arrancadas con su sello. Poco más pudo aportar en el plano ofensivo para equilibrar la contienda. El 12 de enero fue intervenido de una ‘osteopatía púbica’ y ha completado una recuperación casi milagrosa. Acortó los plazos y encadena dos semanas de trabajo con el grupo de Xavi García Pimienta. Ayer, el atacante gaditano publicó una nota esperanzadora en su cuenta de red social: ‘Trabajando duro, cada vez más cerca’. Todo dependerá ahora de la decisión final de Pimienta, que es consciente de la evolución y de la importancia del exjugador del Sevilla. Contabiliza cinco tantos en este curso y es el tercer máximo realizador de la UD, a pesar de que solo ha participado en trece duelos. Anotó su último tanto ante el Cartagena el pasado 3 de octubre y no juega los 90 minutos desde el UD-Tenerife del 16 de octubre. Está atado hasta junio de 2024. | P. C.