García Pimienta y su lienzo amarillo. El técnico barcelonés de la UD, cuyo vínculo se agota en junio del 2023, se siente con fuerzas y respaldado a pesar de la falta de resultados -una victoria en seis partidos-. A las puertas del juicio final, ante un Girona (17.15 horas, Movistar #) que marca la promoción, confiesa que "le debemos una a la afición y será un día grande". En relación a si un mal final de Liga, forzaría su salida, se refugia en el calor de la honradez. "No es un tema que me corresponda a mí, el club me ve trabajar, así como en los partidos. Estoy ejerciendo mi labor muy a gusto; en un club que me lo ha dado todo, con una plantilla muy buena,. Vamos a luchar por los objetivos hasta el final; tengo un año más de contrato. No es una cosa que me preocupe". Cuestionado por la falta de pegada de la UD, solo falta que despierte la bestia.

"Me encantaría que viesen los entrenamientos, para que se percatasen de cómo son capaces de definir en el día a día, no es lo mismo que cuándo compiten. Estaría más preocupado cuando no se generasen situaciones de gol, por la razón que sea, no estamos acertados. Calidad la tienen, cuando tengan el 'click'...Hay que genera más ocasiones. Estoy convencido de que con esta calidad, mejoraremos".