Victoria o el apocalipsis

Los catalanes, en la sexta plaza, aventajan en cinco unidades a los de Xavi García Pimienta. Una derrota deja el playoff a ocho puntos -nueve con el golaveraje-. El punto cosechado en El Alcoraz marca un punto de inflexión (0-0) ante el millonario SD Huesca. La antorcha de los sueños de grandeza.

Estampas de vírgenes, velas y una Biblia. Arropar a la UD se ha convertido en un acto espiritual. La fe que derriba porterías. Para elevar el drama, el arquero del bloque gerundense es Juan Carlos, que subió con el Córdoba CF el 22-J en la tragedia del ‘Cordobazo’.

Pimienta contabiliza seis jornadas con una pírrica victoria ante el Cartagena (0-2). El resto, tres empates y dos derrotas y esa sensación del ahora o nunca. La última alegría en Siete Palmas se remonta al 5 de diciembre ante el Sporting (1-0) con el autogol de Berrocal. Han pasado 97 días. Más de tres meses sin descorchar una botella de Dom Pérignon. Pero llega el 12-M, el día del juicio final. Manda la necesidad -tres victorias en las últimas 16 jornadas- en una Segunda que solo entiende de precisión y contundencia. El Real Zaragoza, tras batir a la UD en La Romareda el pasado 19 de febrero, ha sido capaz de encadenar cuatro victorias consecutivas. Ese doce de doce, ha catapultado a los maños de la 18ª a la novena plaza. Han superado a los grancanarios. Todo es una mentira, solo cuenta ganar y ganar. Lo que añora esta UD de los despistes, habituada a la mediocridad tras licenciarse en el Heliodoro en el Centenariazo.

Por encima del festival del Cartagonova, un recital de pasos en falso. La medicina es el Zaragoza. Contundente, fiable y poco más. Pimienta pierde a Enzo Loiodice y está pendiente de Kirian Rodríguez. En relación a Eric Curbelo, ayer se ejercitó con normalidad. Con Valles bajo palos, Álvaro Lemos, Raúl Navas, el satauteño y Cardona conforman la muralla de hormigón armado. Nuke Mfulu, Fabio y Moleiro apuntan a la sala de máquinas. Viera, Jesé y Mujica son los mosqueteros de la pólvora del Roque Nublo. Ahora o nunca. Otras variables como Maikel Mesa, Peñaranda o Rober pueden apuntalar un proyecto que se juega toda su crédito en noventa minutos. La cuota de dramatismo es infinita. Un final de Hitchcock.

Cinco triunfos en las últimas diez jornadas para el Girona. Un platillo volante. La lucha por la sexta posición, tras la victoria del Real Zaragoza, cuenta con nueve equipos implicados. A la espera de Viera, de la versión supersónica de Jesé, se nos fue la vida. Otra de las imágenes, es la grada. Tras los 6.675 fieles del UD-Lugo, se espera alcanzar los 13.000 incondicionales en las gradas del partenón. Jueces implacables de un reto que estira un nuevo capítulo, o de un fiasco que denota una catástrofe estructural. Pero mantengan la fe. Recen todo lo que sepan.

La sombra del Covid





La huella del virus. Un integrante del equipo médico y de recuperadores de la UD dio positivo en las últimas fechas y se activó el protocolo contra la Covid-19. Curbelo regresó ayer al trabajo y hoy hay una suave sesión de activación en la ciudad deportiva. Se espera contar con Kirian Rodríguez, que ayer no trabajó con el resto en el césped del campo David García. La situación física de Pejiño sigue siendo una incógnita. El gaditano se retiró a la hora del inicio de la sesión de entrenamiento de Barranco Seco tras saludar al técnico. El propio García Pimienta lo descartó para la batalla final de esta tarde e incluso para la de Pucela ante el Valladolid de Roque -19 de marzo-. Con Enzo rumbo al quirófano, y sin Pejiño, solo queda la duda de Kirian. Pero no hay excusas. La afición merece una explicación. La oratoria del triunfo. | P. C.