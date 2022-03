Defender así es sinónimo de descenso. Igual de lastimoso que el primer equipo. Dominio, personalidad, ocasiones, un control de Pachón a lo Neymar, un héroe llamado Iñaki Elejalde...La película de Las Palmas Atlético invitaba a orgía de desenfreno en la casa del Don Benito. El titular ya estaba preparado: 'Las Palmas Atlético va como un cohete'. Pero llegó el cataclismo. Un error infantil condenó cualquier opción de épica. Trinidad dio dos toques de cabeza ante la pasividad de la zaga amarilla, y facilitó la llegada del esférico a Pozo, que sorprendió a Arnau en el 92'. Así entregó su piel la 'vela chica' ante un rival directo por la salvación (3-2) el día menos indicado. El día del juicio final. Sí, igual que los mayores de Pimienta.

A los 7 minutos, Agudo puso el 1-0 desde el punto de penalti. Pero la formación de Tino Luis Cabrera, con Pol y Diego Guti en la sala de máquinas, no se acomplejó. Llegó la igualada de Elejalde (20') también de pena máxima. El atacante madrileño, que ya ha completado méritos para estar en la dinámica del primer equipo, firmó un tanto de bandera en el 1-2 (54'). Tanto anulado a Pachón y un control de escándalo al borde del área. Llegaron los mejores minutos de la vela chica, que aplastó al Don Benito desde la coherencia. En el 67', con el tanto de Cabral, comenzaron las tinieblas.

No dejó de ser un accidente, ahora con Pipo, los amarillos completaban méritos para el 2-3. Al caudal ofensivo se sumó un tramo de partido de diplomacia. Pero faltaba aire, no había oxígeno. Llegó algo justo Las Palmas Atlético a la secuencia del pánico. Pozo, ante la permisividad isleña, logró lo imposible. Así no se puede perder. La falta de autoestima fue cuestionable. Hay que cerrar los partidos desde la madurez. Final cruel para los amarillos, que estiran su calvario lejos del Anexo.