Pimienta: «El ambiente del vestuario es un cementerio»

Si la apuñalada que sufrió ayer Las Palmas no es definitiva en sus aspiraciones para intentar colarse en el playoff de ascenso al final de la jornada 42, poco le queda. Un nuevo mazazo en las entrañas del batallón amarillo tras caer ante un Girona que es más que un rival directo en el sprint final de la temporada y con el que se separan ahora en ocho puntos –más el golaveraje perdido–, por lo que Xavier García Pimienta desveló que «el ambiente del vestuario es un cementerio» tras la derrota.

Desesperación, impotencia, desquiciados, infinitos podrían ser los adjetivos con los que dibujar el ánimo que baña la caseta amarilla después de ver cómo vuelven a tropezar una jornada más a pesar de que se le pusiera el partido de cara cuando Jesé consiguió adelantar a la UD desde los once metros. El dominio amarillo de la primera parte se diluyó con una expulsión de Rafa Mujica y todo se cayó por la borda. «Ya hemos visto que haciendo las cosas bien no nos da», incidió Pimienta al respecto. Resignación sobre su filosofía y a once jornadas para concluir la temporada se abre una nueva puerta.

Ante esta cuenta atrás, el míster amarillo tampoco quiere abandonar la fe para construir un milagro histórico en la categoría. «Hay que intentar ganar el siguiente partido en Valladolid y así los siguientes, mientras se pueda habrá que luchar, aunque hay que ser realistas, porque el Girona se va a ocho puntos. El pensamiento no puede ser otro», resaltó el estratega, que a la vez descarta que haya que cambiar las tornas del objetivo de la temporada y mirar más por la salvación que por la de ser uno de los seis primeros en el kilómetro 42.

En cuanto a su nómina de resultados desde que llegó al banquillo amarillo para suplir a Pepe Mel, Pimienta no se siente cuestionado después de tan solo cosechar una victoria en siete partidos. «Intento hacer bien mi trabajo y estoy convencido de que si los resultados llegarán si hacemos bien las cosas», remarcó.

Cuestionado sobre si las expulsiones de Rafa Mujica (minuto 36) y Raúl Navas (76’) fueron de un carácter infantil, el entrenador confirmó esta visión. «Son acciones evitables, debemos reflexionar mucho porque esto no nos puede suceder», añadió, para poner la puntilla con el delantero: «La primera tarjeta de Rafa era evitable y en la segunda si quieres hacer esa acción tienes que estar muy seguro de poder hacerla». Señalado.

Al igual que con el central. «Al final tuvimos un par de faltas laterales que si hubiéramos tenido un hombre más la podríamos haber rematado», expuso.

Precisamente para Pimienta, en una contradicción de su visión del juego peligroso de Mujica, subrayó que «se pasó de una acción que hubiera supuesto el 2-0 a que todo cambiará».

Finalmente mandó un mensaje de agradecimiento a la afición «por el esfuerzo» que hicieron para acudir al estadio y resaltó que «pueden hacer lo que quieran» en cuanto a la silbada que se llevó a la conclusión del encuentro. «Yo me quedo con que siguieron animando incluso cuando íbamos 1-2. Nos ayudaron», sentenció.