Ramírez cambia su discurso: «No podemos dramatizar, es fútbol»

Reapareció el presidente y máximo accionista de la Unión Deportiva ante los medios de comunicación. Miguel Ángel Ramírez, tras un silencio desde finales de enero, cuando el club tomó la decisión de poner fin a la era Pepe Mel, el directivo salió a la palestra en las ondas oficiales del club para cambiar su discurso optimista con el que comenzó la temporada y rebajar los ánimos de pesadumbre que envuelven al entorno de la entidad amarilla.

«No podemos dramatizar, esto es fútbol, hacemos las cosas para conseguir los objetivos y si no se puede pues no pasa absolutamente nada», indicó Ramírez en referencia a las cada vez menos opciones que tiene la UD de concluir la jornada 42 dentro de los seis primeros clasificados de la Liga SmatBank.

Por ende, el presidente sacó a la palestra que con lo que oye y lee en los medios, «parece que se va a caer la Isla», y trajo una comparación de lo que él considera tragedias mayores que la deportiva. «Lo de Ucrania y el covid sí es realmente un problema de vida o muerte», exclamó.

Hay un nuevo giro de timón. La época del Ferrari es historia y ahora se apela a la prudencia y la construcción año a año. En la cuarta temporada en Segunda tras abandonar la Liga Santander en la 2017-18, aparece el tono constructivo. «Tenemos nuestro plan, nuestro trabajo y esperamos ir avanzando cada año más para alcanzar nuestro objetivo», deslizó el directivo amarillo.

Aun así, tampoco Ramírez entrega la cuchara tan facilmente y se agarra tímidamente a la opción del milagro por colarse en el Playoff –el Girona marcha sexto a ocho puntos de diferencia de los insulares–. «Este año hemos construido un gran equipo, pero por unas cosas u otra razón no han salido como todos deseamos, pero mientras sigan quedando puntos en juego y mientras haya posibilidades, tenemos la obligación y el deber de luchar por nuestro escudo», resaltó el presidente.

Porque él lo tiene claro y así lo traslada, su amor por el club le puede más y añade que su «sueño es devolver al equipo a Primera División» porque tal y como él lo entiende «es lo que la afición se merece», y por ello pone «siempre todo el empeño» y «todas nuestras decisiones van encaminadas a intentar acertar para que nuestra afición esté contenta, pero no siempre sale como uno quiere».

En esa misma línea Ramírez reiteró que mientras las matemáticas digan lo contrario: «Hay que intentarlo con todo lo que tenemos dentro para conseguir estar lo más alto posible»; para continuar con que está «deseando estar en Primera División» pero no por ello va «a perder la cabeza para intentarlo a toda costa».

Finalmente, en referencia a la situación clasificatoria en la que marcha la UD actualmente –decimocuarto, con 41 puntos–, Miguel Ángel Ramírez también expresó su malestar y dejó a la vez una puerta abierta al optimismo: «En este caso no estamos donde queremos, creo también que deberíamos estar en mejor posición, pero vamos a ver donde quedamos al final de temporada y si este año no se puede conseguir pues volveremos el que viene a intentarlo. No tenemos ninguna prisa».