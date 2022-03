BUEN PARTIDO DEL EQUIPO

Estoy contento por los jugadores. Llevábamos unas semanas en la que no nos salían las cosas por muy bien que trabajáramos y teníamos que dar un golpe en la mesa. En Zorrilla pensábamos que era un escenario idóneo o no, porque jugábamos ante un grandísimo rival. Hemos jugado como queremos y al final nos ha salido el partido que queríamos.

¿MAYOR FE DEL EQUIPO? PERSONALIZAR EN VIERA Y MOLEIRO

Orgulloso de los jugadores. El fútbol por desgracia son los resultados en muchas ocasiones y creo que el fútbol no había sido justo con la UD. Tengo la sensación de que estoy contento por los jugadores, porque hacían bien las cosas y no sabíamos por qué ganábamos. Quedan diez partidos y no sabemos qué va a suceder de aquí al final. Me siento orgulloso por ellos.

Viera es increíble. He entrenado a muchos con talento pero Jony es increíble. Compromiso con el club, con mucho sentimiento. Alberto va por el buen camino. Espero que siga así porque realmente vale la pena.

PLANTEAMIENTO TÁCTICO. LLEGADAS POR DENTRO. ¿SORPRENDIDO POR TANTAS OPORTUNIDADES DEL VALLADOLID?

Los jugadores lo han interpretado muy bien. Tenemos futbolistas para hacerlo. Alberto Moleiro tiene esa calidad y creó la superioridad sobre los pivotes. Tenemos calidad y si ocupamos los espacios podemos explotar nuestras cualidades. Después hay que meterla. Conseguimos marcar con Sadiku, por muchas que tuvimos en la primera. El estilo no se negocia por el estilo de jugadores que tenemos. En el tramo final tirábamos la pelota arriba y no nos sentíamos como lo que somos.

ASCENSO DIRECTO EN EL VALLADOLID; ¿CAMBIA DE OPINIÓN?

Va a subir seguro. He estado siete meses viendo fútbol y era el equipo por los jugadores que tenía, sobre todo por lo que tengo arriba. Lo de la semana pasada son cosas del fútbol. Jugar con diez contra el Oviedo pasa lo que pasa. Hoy nosotros hemos sido mejores y justos vencedores.

¿ANÁLISIS A CORTO PLAZO?

Vamos a disfrutar ahora del triunfo porque los jugadores se lo merecen. Sé lo que han sufrido los jugadores. Vamos a pensar solo en el Leganés. El fútbol de un día para otro cambia todo. Después del Cartagena, vino el Burgos y ahí enganchamos cinco partidos sin ganar. Esto tiene que hacernos más fuertes. Vamos a pensar solo en el Leganés. Tenemos muchas ganas de ganar en casa. Los chicos lo dan todo. Han venido aficionados de la Isla y se ha sentido en todo el estadio.

PORTERÍA A CERO. ¿EL ÉXITO PASA POR LA DEFENSA? ¿QUÉ MENSAJE DA A SU CLUB DE FANS?

Si no encajas, como mínimo no pierdes. Dejando de lado el partido del Girona por la situación, a nivel defensivo, naturalmente todo pasa por defender bien. En Huesca se vio un equipo duro, que solo concedió una. Ante el Valladolid, casi igual. Tenemos un problema de cara a gol.

Tengo mucha fe en mi trabajo. Tengo suerte de entrenar a Las Palmas, si lo hiciera en otro equipo debería adaptarme a ver el fútbol de otra forma. Con el perfil de jugadores que tenemos aquí, los resultados van a llegar.