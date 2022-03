Bajo la mirada de asombro de Ronaldo Nazario, propietario del Valladolid, y la frustración de Roque Mesa, el semblante de Xavi García Pimienta permanecía imperturbable en las entrañas de Zorrilla. Como el que va a comprar el pan. El mismo que lucía tras sucumbir en La Romareda tras el fallo surrealista de Hernani o tras llevarse el batacazo del año con un Girona (1-3) que parecía el AC Milan de Sacchi, unos días antes.

El estratega barcelonés había parido una obra perfecta, un lienzo victoriano que ya luce en el Museo del Prado de la UD Las Palmas. "Confío en mi trabajo", dedicó a su club de fans con una leve sonrisa. Cero venganzas. Álvaro Valles sí pasó 'facturitas' en zona mixta: "Algunos nos daban por muertos". En la 32ª jornada, la UD, made in Pimienta, jugó mejor que la UD, made in Pepe Mel. Fue el mejor partido de la temporada 21-22, dando una lección de fútbol y rigor defensivo ante un plantel con 30 millones de tope salarial, que no caía en su estadio desde el pasado septiembre ante el CD Tenerife. El debate está servido, pero en la prensa vallisoletana no tienen duda alguna de que pasó un terremoto tropical: 'Fue un sonoro repaso'`, tituló El Norte de Castilla.

El gol de Sadiku, al más puro estilo Julio Salinas, la arrancada de Moleiro, que dejó atrás a cuatro rivales, los reflejos de Álvaro Valles, la serenidad de Eric Curbelo, la elegencia de Kirian, la inteligencia de Viera...A pesar de las ausencias -Enzo, Fabio, Mujica, Navas y Pejiño-, la UD encontró en Saúl Coco ese central prometedor, que puede fulminar el debate de las 'hermanitas de la Caridad'. Por encima de la calidad del plantel, confeccionado por Helguera con más sombras que luces, lo que faltaban era jugar a otra velocidad y no conceder en el jardín de Valles como si de una comparsa de carnaval se fuese. Se dieron todas las condiciones, sumado todo a una presión asfixiante. Y eso que Jesé Rodríguez pasó de puntillas -malgastó una clara ocasión y estuvo lejos de su nivel-.

El 'Centenariazo' con el gol de Kirian

Mel ganó dos partidos de visitante ante Real Sociedad B y CD Tenerife. A esta cosecha, hasta siete alegrías de local (9 victorias). En el Helidoro, con un tanto de Kirian, el novelista maravilló con una propuesta de toque y fiereza en la zaga. Pimienta clonó el toque, pero añade los saques en largo de Valles y un trabajo más sucio sin balón.