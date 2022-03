«Firmar 500 partidos es un lujo; pero en junio me retiro»

El pasado viernes alcanzó en la Ciudad Deportiva del Villarreal los 500 partidos de profesional tras 17 años de carrera. Los alcanzó con el Nàstic.

Estoy orgulloso, hace un año ni sabía los que llevaba. Es algo mágico, tampoco lo esperaba ni soñaba. Jamás pensé en alcanzar la cifra. Veía a los grandes con tales cifras...Cuesta poder alcanzarlo.

¿Se ve con otros 500 más?

508, 510 como mucho...

Una imagen. ¿El 21-J?

El día de la alegría extrema, por supuesto: el vuelo a Primera. Conquistar el objetivo tras lo acontecido ante el Córdoba fue la situación más deseada.Sigue emocionando.

Cuatro ascensos, tres a Primera, dos con la UD...Capitán, amado y odiado por el Gran Canaria. Fue silbado. Padre de Pedri. Tiene para un serial de Netflix.

Te detienes y repasas lo acontecido en estos 17 años y he tenido una carrera que es muy difícil de conseguir. Estoy muy orgulloso, gracias al fútbol tuve experiencias únicas,grandes momentos y otros no tantos. Pasé por grandes equipos, pero lo más difícil es triunfar y jugar tantos años en el equipo de tu tierra. En el de tu corazón.

Concibo que si sube con el Nàstic, cuelga las botas...

Es mi último año, ya se lo dije a mi cuerpo técnico [encabezado por Raúl Agné] y al resto de compañeros de la caseta. Quería dejar el fútbol cuando estuviese compitiendo al máximo nivel. Mi aspiración es decir adiós con el ascenso. Por eso quería jugar un año más, porque estoy en un gran proyecto como el Nàstic. Estamos ahí para subir, con opciones reales de playoff. Me restan meses de carrera en una gran ciudad, en un gran club. Ascender es el único deseo.

¿Y en junio? ¿Se ve más como presidente o entrenador?

Por ahora, regresar a mi casa y el resto ya se verá. Quiero dedicarme a mis cosas, a mis asuntos. Y si se puedo estar vinculado al fútbol, pues genial. Ahora solo pienso en terminar de la mejor manera

Dejó la UD en silencio en junio de 2021, tras no alcanzar un acuerdo de renovación. Fue algo siniestro. ¿No merecía una salida más acorde a su trayectoria y en el Gran Canaria?

No lo pienso, los contratos se acaban y las decisiones se toman. Todos los años pasa lo mismo; no tengo nada que reprochar a nadie. Esto es fútbol y le insisto, no me causa malestar. Se dio así.

«Me hablan muy bien de Pimienta. Ahora debemos estar unidos. La UD merece estar arriba»

Dicen en la caseta de la UD que faltan ‘Aythamis’. Figuras de jerarquía, que hagan de psicólogo cuando sea preciso o de padre con los más rebeldes. ¿A usted que le parece no tener un relevo de liderazgo en el vestuario de García Pimienta?

No es que no tenga relevo cuando las cosas van mal, simplemente hay que apoyar. Pero todos. No podemos pasar de un extremo a otro, y lo digo por el entorno. Hay que estar tranquilos, ahora no vamos a subir ya esta semana por ganar al Valladolid. Restan 30 puntos, el juego ha sido y es muy bueno. Hay que pensar que sí se puede, no hablar de vestuario, malas dinámicas o relaciones entre jugadores. Debemos alentar, para que el equipo llegue en las mejores condiciones al final. Fíjese en la evolución del Barça, parecía muerto y ayer dio una lección.

Le une una gran amistad con Mel. ¿Qué le pareció el cambio del novelista a Pimienta?

Las entidades toman decisiones. No pueden permanecer impasibles. A uno, desde fuera, le puede parecer mejor o peor. Desde la amistad que me une con Pepe, te da pena. Pero si el club quería buscar algo diferente, se puede entender. Aquí, me comentan que es un buen entrenador. Incluso gente del club, me hablan fenomenal de Pimienta. Es el club de los grancanarios, debemos estar unidos. Le deseo lo mejor a Pimienta y que logre extraer el máximo de rendimiento de la UD.

En esta campaña esquizofrénica, marcada por la irregularidad, se ha llegado a dudar de la calidad de Jonathan Viera.

Si se llegó a dudar de Valerón, qué puedo decir. Viera es un líder, lo demuestra cada entrenamiento. Lo conozco y es el mejor. Un animal competitivo. Su obsesión es ganar. Jamás dudaría de Viera. La UD ha merecido ganar, tienes ocasiones, pero el fútbol es caprichoso. El camino es el adecuado, hay que seguir apoyando y las evaluaciones, al final de Liga. Las Palmas merece estar más arriba.

¿Ramírez merece un relevo?

No, siempre fuimos de la mano. Pilló a la UD con la Concursal, en Segunda B, y lo llevó a Primera. Toma decisiones por el bien del club. Espero que siga mucho más.

¿Y Pedri? Usted lo apadrinó...

Tiene un don, disfruto como si estuviese jugando aún en la UD con él. Su familia es maravillosa, han hecho de Pedri un excelente profesional y mejor persona.

¿El peor partido de los 500?

Soy un privilegiado por jugar tantos años en la UD y cumplir 500 partidos en un club histórico como el Nàstic. Un lujo. Así como poder conocer a tanta gente especial gracias al fútbol. El peor fue el día del Córdoba [2014], pero las alegrías sepultan ese palo.