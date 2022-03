Cardona y su futuro en la UD: "Se verá qué es lo que quiere el club y las ofertas que yo pueda tener"

Ni hablar del playoff. El nuevo rumbo es el partido a partido. Tras el desastre ante el Girona (1-3), donde la UD Las Palmas perdió casi todas sus opciones de clasificarse para la promoción de ascenso, el vestuario y el cuerpo técnico abrazan al cholismo. Con esa mentalidad el equipo logró el triunfo el fin de semana pasado en Valladolid (0-1) y espera la llegada del Leganés el próximo lunes (20.00 horas, Gol). El mensaje lo ratificó Sergi Cardona, protagonista de una nueva comparecencia telemática cuando el mundo vuelve a la normalidad -así es la UD- y de los jugadores que mayor rendimiento han dado a lo largo de la temporada, y que precisamente por ello tiene visos de salir de la plantilla.

"Ellos tienen la opción unilateral de renovarme. Ahora no es algo en lo que yo piense. En lo único en lo que estoy centrado es en trabajar y en mejorar, y a final de temporada se verá qué es lo que hay, qué es lo que quiere el club y las ofertas que yo pueda tener". Fue la respuesta del lateral a si pediría al club, que tiene el derecho de renovarle por tres temporadas con el salario mínimo, que le facilitara una salida si presentaba alguna oferta, que las tiene.

Antes, había comentado: "Sí que hubo un acercamiento en el mercado de invierno. El club me comunicó que me querían hacer una ficha profesional, pero por tema de fichas no se pudo dar -la UD fracasó en su intento de dar salida a Unai Veiga y Maikel Mesa y se quedó sin hueco- . Ahora toca estar centrados en competir y a final de temporada el club decidirá lo que quiera hacer conmigo y lo que no". La intención del club, en todo caso, es la de ejecutar su opción unilateral y luego venderle para ganar dinero -el objetivo principal de la gestión de Miguel Ángel Ramírez-, por lo que ambas partes están condenadas a entenderse.

Para el desenlace quedan todavía 10 jornadas en las que la UD debe remontar siete puntos para alcanzar la sexta plaza, algo que nadie ha conseguido en 11 campañas con el formato actual de competición. "Lo único que tenemos en la cabeza es el siguiente partido contra el Leganés y el lunes estar preparados para llevarnos los tres puntos. Es lo único de lo que se habla en el vestuario y creo que esa es la manera correcta para poder ganar", dijo Cardona.

"No miramos la diferencia, ni la posición en la clasificación, ni los puntos ni nada. Lo único que hay que mirar es el siguiente partido. Así lo hicimos contra el Valladolid y ahora contra el Leganés. Eso es lo que se habla en el vestuario. La clasificación nos pondrá donde nos tenga que poner", agregó en la misma línea.

El lateral izquierdo, por otra parte, recordó que, a su juicio, "quitando el partido del Girona el equipo estaba bien". "Teníamos un modelo de juego en el que creíamos, pero las victorias te dan la confianza para seguir haciendo las cosas bien. En Huesca jugamos bien, pero nos fuimos con un 0-0 y puedes llegar a pensar que has hecho las cosas muy mal, pero creo que el equipo el otro día siguió la misma línea y nos llevamos los tres puntos", señaló.

Cuestionado por la conjura en el vestuario que confesaron Jonathan Viera y Jesé en sus respectivas comparecencias, en referencia a la existencia de charlas en las que todos se dicen las cosas a la cara en cuanto a aciertos y errores, el catalán comentó: "También lo hemos hecho esta semana. Hay que ser objetivos con lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. A veces los resultados te pueden llevar a ser más pesimista, o ganar te puede llevar a pensar que lo has hecho todo bien. Hay que hacer este ejercicio se gane o se pierda y que la gente esté comprometida".

Por último, Cardona, al ser preguntado por si con García Pimienta se trabaja más -los entrenamientos acaban más tarde- que con Pepe Mel, dijo: "No es que se trabaje más ni menos. Cada entrenador tiene su manera de hacer las cosas. Puede ser un poco más diferente, pero nosotros durante toda la temporada hemos trabajado al máximo, como Pepe Mel y García Pimienta".