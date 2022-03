Alineación para el UD Las Palmas - CD Leganés: Viera, Sadiku y dos extremos

Un extremo ante la baja de Moleiro. Xavi García Pimienta no suele dejar certezas en cuanto al once que tiene pensado sacar el fin de semana siguiente, pero sí alguna pista, y por lo que se intuye del trabajo ejecutado en Barranco Seco en los días pasados, a falta de la última sesión verdadera –la de mañana es de activación, como la llaman de un tiempo hacia acá–, el lugar del tinerfeño, ausente por estar concentrado con la selección española sub 19, mañana (20.00 horas) frente al CD Leganés, lo ocupará un extremo puro.

Tal movimiento significa que Jonathan Viera, como siempre en los partidos de casa desde que el técnico barcelonés llegó al banquillo hace ocho jornadas, volverá a retrasar su posición para liderar el juego de ataque. El fin de semana pasado, casi por primera vez lejos del Gran Canaria, también actuó como interior, en Zorrilla, aunque en permanente intercambio con Moleiro. Pero ahora lo que tendrá por delante será un tridente formado por Jesé, Sadiku y otro jugador de banda. Entre Rober, el favorito, Benito y Peñaranda está el asunto. De inicio, porque después está previsto que Francisco Jesús Crespo Pejiño, que no juega desde el pasado 18 de diciembre, en el último partido de la primera vuelta ante el Eibar, reaparezca más de tres meses después, aunque en realidad, salvo esos poco minutos ante el cuadro armero, no actuaba desde finales de octubre. El barbateño, operado de una osteopatía de pubis a principios de enero, derivada de un desgaste en el tendón del aductor derecho, ha completado todos los entrenamientos de la semana con total normalidad y está listo para entrar en la convocatoria. El jugador ha puesto de su parte en los últimos días para mentalizarse en dejar atrás un episodio negro en su carrera para mirar a las últimas 10 jornadas del campeonato con optimismo. Su aportación, si vuelve con las mismas prestaciones con las que se marchó, puede ser determinante para el despegue de la UD en el tramo final del curso. Hasta que tuvo que parar, todavía con Pepe Mel al mando, había anotado cinco goles –dos al Mirandés y uno al Huesca, a la Ponferradina y al Cartagena– y dado una asistencia –a Moleiro ante el Ibiza–. Ahora se presenta como un refuerzo de lujo para García Pimienta, dado a actuar con extremos en su clásico 4-3-3. En cualquier caso, Pejiño esperará su turno en el banquillo. A falte de dilucidar el extremo elegido por García Pimienta, los otros dos miembros de la vanguardia amarilla serán Jesé Rodríguez, que actuará en uno de los dos costados, y Armando Sadiku, goleador en Valladolid y al que el técnico tiene previsto dar continuidad. De las seis veces que partió como titular entre Liga y Copa del Rey, el albanés marcó en tres. Sustituto del sancionado Rafa Mujica en Pucela, aprovechó su oportunidad con el gol de la victoria que alargó el hilo de esperanza de la UD por alcanzar un playoff imposible para todo aquel que estuviera siete puntos por detrás de la sexta plaza a falta de 10 jornadas. En el centro del campo, ausente Loiodice para lo que resta de curso tras haber sido operado del hombro, Kirian y Mfulu acompañarán a Jonathan Viera en la creación. Fabio González, que vuelve tras cumplir ciclo de amonestaciones en principio partirá desde la suplencia. La gran duda que presenta el posible once que sacará García Pimienta es si devolverá la titularidad a Raúl Navas tras su autoexpulsión ante el Girona, o si mantendrá a Coco, correcto en Valladolid. El lanzaroteño no está ni mucho menos en peor forma que el sevillano, irreconocible en las últimas jornadas. Pero el ataque está claro: Viera, Sadiku y dos alas.