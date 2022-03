García Pimienta: "Quedan 10 partidos y van a pasar muchas cosas, estoy seguro"

Se asume el reto de lo imposible. Ningún equipo en 11 temporadas con el formato actual de competición ha logrado remontar siete puntos para acceder al playoff. Ya nadie en la UD, ni siquiera su entrenador, que lo había hecho, habla de ese objetivo. El nuevo discurso es el partido a partido. Pero Xavi García Pimienta desliza una cierta esperanza por alcanzar la promoción. «Quedan 10 partidos y van a pasar muchas cosas, estoy seguro. Va a haber resultados sorprendentes de gente que está abajo luchando por salvarse, de gente que va a intentar meterse arriba...», vaticinó el barcelonés.

Las Palmas conocerá los resultados de los enemigos más directos cuando salte mañana al Gran Canaria, algo que no valora como especialmente favorable. «Es mi obligación ver los partidos de los rivales. Esperas que los resultados sean los que más te interesan, pero lo principal es ganar nosotros», comentó el técnico en la previa.

García Pimienta, además, insistió en el mensaje que transmitió tras el triunfo en Zorrilla la semana pasada (0-1): «Después del triunfo de Valladolid estoy muy contento por la victoria y por la forma en que lo hicimos. Esto va de resultados y puede ser que haya momentos donde existan dudas porque no ganas, pero el hecho de ganar, y en Valladolid, que va a estar arriba, refuerza y hace que la gente crea más en la idea».

En ese sentido, se refirió también a su sensación personal tras el triunfo. «Lo que me hizo estar más feliz por la victoria es por cómo han entrenado los jugadores y cómo creen en lo que estamos haciendo. Ha sido una liberación de cara a ellos. Ganar te refuerza, pero sobre todo estoy orgulloso por los jugadores», sentenció.

El técnico de la UD también tuvo palabra para el rival, el Leganés, que suma ocho jornadas sin perder –cuatro victorias y cuatro empates–. «Podrían estar perfectamente más arriba. Tendremos que estar muy bien para sacar los tres puntos. Son de esos equipos que, como el Huesca, clasificatoriamente no se ajustan a su equipo, pero son muy peligrosos», dijo.

Por último, Pimi desnudó a la dirección de comunicación de la UD, negada a que la prensa entre bajo ningún concepto a Barranco Seco: «Yo no tendría ningún problema en que se viesen los entrenamientos que yo considero que se pueden ver para que no perjudique al equipo dando pistas al rival. Me encantaría que vieseis cómo entrenan los jugadores para que vieseis su compromiso y cómo a veces el fútbol es injusto».