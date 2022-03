Ramírez: «El equipo ha cogido la idea del míster»

Ante la ilusión que han generados las últimas victorias de la UD Las Palmas, que de ganar el domingo en el feudo de la Ponferradina se metería otra vez de lleno en la pelea por las plazas de playoff de ascenso, el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, recomienda «seguir haciendo las cosas desde la tranquilidad» y apunta que el equipo va mejorando y cogiendo la idea futbolística que aplica el nuevo entrenador, Xavi García Pimienta.

«Evidentemente», ve más cerca la promoción tras el triunfo al pasado lunes ante el CD Leganés en el Estadio de Gran Canaria, aunque recomienda ir «paso a paso». «De dada vale lo que hicimos si ahora vas Ponferrada y no ganas», explicaba el máximo mandatario amarillo.

«Siempre lo dije, vamos a conseguir primero los 50 puntos -los que garantizan la permanencia- y a partir de ahí intentar ir al playoff. Para optar a estar en él era clave el mes de marzo. Si tenías 50 puntos, ibas a tener la posibilidad de entrar. Quedan nueve jornadas, a ver qué ocurre», apuntó Miguel Ángel Ramírez.

El presidente de Las Palmas acudía ayer al campo de fútbol 8 del Anexo al Estadio de Gran Canaria, junto al técnico del primer equipo, García Pimienta, y el consejero de Deportes del Cabildo, Francisco Castellano, para insuflar ánimos al equipo i+i de la entidad de cara a su participación en LaLiga Genuine Santander, que afronta la primera fase de la nueva temporada en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

Miguel Ángel Ramírez señalaba que «el equipo parece que se ha soltado un poquito más y que ha cogido la idea del nuevo míster». «Con paciencia, el entrenador ha inculcado su manera de ver y afrontar los encuentros», declaró el mandatario amarillo.

El presidente de Las Palmas apuesta por ir «partido a partido» en ese objetivo de alcanzar los puestos de promoción de ascenso. Piensa el dirigente que esa filosofía de vida ha sido la clave para que el equipo «se haya quitado la presión». Eso y que la fortuna le haya sonreído a los amarillos en estas últimas jornadas ligueras: «Merecíamos tener, por juego, algunos puntos más. Desgraciadamente no ha sido así. Pero hemos seguido empeñados en trabajar y trabajar, y los resultados ahora están llegando».

Miguel Ángel Ramírez incidió en la idea que expresó cuando las cosas iban mal dadas; si no se lograba el ascenso esta campaña, seguirían trabajando para que fuese en la otra: «Vamos a darlo todo por llegar lo más alto posible esta temporada, y si no lo conseguimos lo intentaremos la que viene, y si no en la siguiente».

A su vez, el mandatario destacó el trabajo de cantera que hace el club, y que no se va a renunciar a esa apuesta por la gente de la casa: «Es nuestra bandera».