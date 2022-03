Valles y su futuro en la UD Las Palmas: "Es donde empecé y donde quiero estar"

Álvaro Valles entro a la sala de prensa de Barranco Seco, vacía porque la UD Las Palmas vive en una realidad paralela desde hace tiempo, con una consigna clara: no revelar nada sobre su futuro. "Ahora mismo sólo pienso en Ponferrada, en el partido próximo. Esas cosas las lleva mi agente", comentó el portero, que termina contrato a final de temporada, la primera vez que se le cuestionó por el asunto. Sin embargo, en las preguntas sucesivas, se dejó querer.

"Yo estoy muy a gusto en la Isla, he sido muy feliz, soy muy feliz y sé que sería muy feliz estando aquí vistiendo de amarillo, pero bueno, ahora mismo toca pensar en los objetivos próximos y de ese tema ya hablaremos", dijo en primera instancia. "Es donde empecé a jugar al fútbol profesional y donde quiero estar", añadió luego. Y finalizó: "Soy consciente de los temas que me cuenta mi representante, pero la verdad es que intento evitar lo externo lo máximo posible. Estoy centrado en jugar".

No quiso responder a la cuestión de si tenía alguna oferta de otra equipo o si espera una última propuesta de la UD, porque cabe recordar que ya tuvo una, un contrato con prácticamente las mismas condiciones, es decir, con el salario mínimo, y la rechazó. El club, por su parte, también declinó una oferta del Charlotte FC que llevó el jugador en el pasado mercado invernal. Con todo, el futuro de Valles se vislumbra más fuera que dentro de la UD.

Pero de momento es el portero titular y, si no retrocede en su desempeño, jugará los últimos nueve partidos de competición. "Cuando no jugaba hacía lo imposible para poder estar en el once titular. Trabajaba para mí, para estar preparado cuando llegase la oportunidad, y ahora que el míster me ha dado la confianza me encuentro muy a gusto dentro del campo, estoy con total confianza y sé que los compañeros confían en mí", aseguró.

Sobre el partido del domingo (15.00 horas) ante la SD Ponferradina, que marca la zona de promoción y que suma cuatro puntos más que Las Palmas, señaló: "No sé si será definitivo o no porque seguirán quedando bastantes puntos, pero sí que es un partido muy importante que nos daría un plus de confianza y nos metería de lleno en la pelea".

"El equipo viene con total confianza, con dos resultados positivos. El equipo está contento, está feliz, somos una piña y presión no hay. Está claro que si no tienes presión juegas mucho mejor", agregó el sevillano.

Valles valoró que si el conjunto berciano "está en ese puesto es porque está haciendo las cosas bien". "Tienen buenos jugadores y calidad arriba. Habrá que trabajar y seguir haciendo las cosas igual de bien para que nos hagan el menor peligro posible. Son fuertes en el juego aéreo y en las segunda jugadas y el equipo -la UD- trabaja para poder combatir esas virtudes", comentó.

Además, el portero amarillo opinó reveló lo que considera que ha cambiado con la llegada de García Pimienta al banquillo: "La intensidad, el ritmo y la calidad de los entrenamientos mejora y se sigue manteniendo, y ahí están los resultados".