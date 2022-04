García Pimienta: "Pase lo que pase, quedarán muchos puntos en juego"

Xavi García Pimienta quita hierra al asunto. La cita del domingo (15.00 horas) frente a la SD Ponferradina, que marca la zona del playoff con cuatro puntos más, y que durante la semana ha hecho un llamamiento a su afición como muestra de las trascendencia del choque tras una racha de cinco partidos sin ganar, no es definitiva. «Pase lo que pase, quedarán muchos puntos en juego», sentenció. Una muesca más del manido partido a partido.

Pero le fue imposible ocultar la importancia del mismo, por mucho que tratara de equipararlo a los ocho siguientes hasta final de curso. «A todos los futbolistas que tenemos les gusta jugar este tipo de partidos donde te estás jugando mucho. Es un partido de los grandes. La mayoría de mis jugadores han jugado este tipo de partidos», comentó.

Tras los triunfos ante el Valladolid y el Leganés, y ante la cita de El Toralín, el técnico barcelonés reconoció que la semana ha sido "especial", sobre todo después del 4-2 al cuadro pepinero el pasado lunes. "Todo el trabajo que venimos haciendo tiene recompensa y estamos recogiendo sus frutos. Si queremos hacer algo pasa por hacer las cosas bien nosotros. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar los tres puntos allí», agregó.

García Pimienta, por otra parte, defendió una vez más la idea de juego de su equipo, y cuestionado por si este iba a utilizar más el recurso de los centros laterales, origen de tres de los últimos cinco goles, aseguró: «Queremos jugar de una determinada manera para poder marcar gol, pero a veces es más difícil ir por el centro. Tenemos jugadores por banda que marcan diferencias: Jesé, Clemente, Moleiro... los laterales se incorporan con mucho peligro. Si no podemos entrar por dentro lo tenemos que hacer por fuera».

Cuestionado por la presión mediática que aseguró tener en la UD, comentó: "Tengo personas que me dicen lo que yo tengo que saber. Lo asumo perfectamente. En Barcelona también tenía muchísima presión y con muchos menos medios porque no era el primer entrenador. Intento no leer nada", reveló el técnico antes de añadir: «La presión es necesaria para que todo el mundo esté atento».