Cuando el juego no da, la fe puede acudir al rescate. Lo sabe muy bien el Real Madrid, máximo representante de los equipos que siempre –o casi– creen que la victoria es posible, por mucho que quede poco tiempo, que los avatares del fútbol hayan dado la espalda en los minutos anteriores o que la misión sea marcar tres goles para remontar una eliminatoria y no caer eliminado. Lo demostró recientemente en su duelo con el PSG en el Bernabéu, que también aporta lo suyo, tan inexplicable como intangible, y ayer la UD Las Palmas comprobó que cuando el destino parece negro, con el ímpetu y la autoconvicción el panorama puede tornarse a brillo.

Fue, en definitiva, el triunfo más madridista del cuadro amarillo. Porque cuando se encontraba en medio de una espesura desesperante, encontró en la insistencia a su mejor aliado. También en un detalle determinante: la expulsión de Pascanu en el minuto 75, lo que desató en asedio que concluyó con la suma de tres puntos la última acción del encuentro, como más saben.

La conjunción inmediata de los dos elementos, sumados al dominio aplastante sin profundidad que ya había ejercido la UD desde el primer minuto, resultó determinante. El equipo había sido fiel a su estilo, el que las últimas dos jornadas le había proporcionado sendas victorias –ante el Valladolid (0-1) y el Leganés (4-2), aunque con dosis de verticalidad y eficacia añadidos con los que por fin pudo transformar en victorias las buenas sensaciones que había dejado en Huesca, donde empató (0-0), pero donde se produjo el verdadero punto de inflexión, y frente al Girona antes de la expulsión de Rafa Mujica –iba 1-0 y terminó por perder 1-3–.

Pero no había sido suficiente, precisamente, porque la profundidad ni la puntería habían brillado por su ausencia. Sin embargo, el avatar esta vez iba a sonreír. Pascanu vio la segunda tarjeta amarilla a un cuarto de hora para el final y Las Palmas, que semanas antes había dimitido por haberse quedado con un jugador menos, y se había entregado a una derrota segura sin oponer resistencia, en esta ocasión utilizó el argumento a su favor para remontar el choque y terminar la jornada, a falta de ocho por disputarse, a un punto del playoff.

La Ponferradina también hizo lo suyo, porque con el partido tan rácano que había completado hasta entonces el triunfo habría sido un premio demasiado inmerecido, y en esas situaciones el fútbol casi siempre se encarga de ser justo con el más tenaz. Se limitó a aprovechar la ocasión que la UD le regaló y a encerrarse atrás en busca de un fallo de los amarillos o un robo para salir a la contra.

Hundimiento

No debió haber sufrido en demasía la pérdida de un efectivo, pues con no descolgar a ninguno hacía arriba tenía suficiente para continuar como hasta el momento de la expulsión, sin embargo, se hundió por la fe de la UD. Creyó hasta el punto de que el rebote de la pelota en un defensa tras un disparo de Kirian le sirvió para empatar. Ya habría sido suficiente, pues en el contexto anterior nadie aventuraba la consecución de un punto, pero no se quedó ahí.

Se vio, se olió, se intuyó: Las Palmas tenía todavía cuatro minutos por delante, más los que diera el árbitro de añadido –fueron otros cuatro–, para continuar en la misma línea y conquistar El Toralín. Maikel tuvo la ocasión perfecta para marcar el segundo, pero disparó al aire. Benito y Lemos percutieron hasta la saciedad por la izquierda y por la derecha, hasta que en la última acción, Coco apareció por la frontal del área y lanzar un misil que mucho previeron fuera del estadio, pero encontró la portería de Amir. Luego, Rober estuvo atento para aprovechar el rechace. Los avatares también quisieron que no estuviera en fuera de juego.

Y así, con las dosis de fe y heroicidad añadidas que complementan el estilo preciosista de García Pimienta, la UD dio un paso más en la búsqueda del objetivo, ya otra vez innegable, de participar en la promoción de ascenso.