La mutación que lanza a la UD

Algo cambió en Huesca. Más allá de que la UD Las Palmas no consiguió la victoria, el equipo, que venía de perder frente al Burgos (0-2) y el Zaragoza (2-1), y de empatar ante el Lugo (2-2), saltó al césped de El Alcoraz con otro aire. Días antes, Jesé había revelado desde la sala de prensa –aún vacía de periodistas– de Barranco Seco que los jugadores y el cuerpo técnico se habían dicho las cosas a la cara. Un especie de charla constructiva en la que todos reconocieron sus errores y se comprometieron a evitarlos en el futuro.

Surtió efecto, porque el cuadro amarillo experimentó un cambio no sólo de sus prestaciones futbolísticas, sino también de actitud. Con la misma determinación salió el fin de semana siguiente en la que entonces se presuponía una última oportunidad para luchar por el playoff. Todos en el club así lo pensaron. Sin embargo, tras un inicio espectacular, y con el marcador a favor, el cuadro amarillo dimitió del partido tras la expulsión de Rafa Mujica. Eligió no competir. Fue el único gran borrón desde Huesca hasta ahora.

García Pimienta logra que el buen hacer general tras su llegada se traduzca por fin en resultados

Pero a partir de ahí la consecución de tres victorias consecutivas, frente al Valladolid (0-1), el Leganés (4-2) y la Ponferradina (1-2), la UD se ha reenganchado otra vez a la lucha por disputar la promoción de ascenso. Las que siguen son las claves más importantes de la metamorfosis experimentada por el equipo de Xavi García Pimienta en tres jornadas.

Menos presión.

El objetivo anunciado por el club a medida que comprobó que la UD, entonces entrenada por Pepe Mel, marchaba como un tiro y se encontraba en puesto de playoff –durante la pretemporada, el mensaje fue el manido: primero la permanencia, daba igual que la entidad tuviera que gastar más de dos millones de euros en Jonathan Viera y Jesé, por ejemplo–, era el de acabar como mínimo en la sexta plaza.

Cobró más fuerza todavía cuando a finales de enero Miguel Ángel Ramírez y Luis Helguera decidieron despedir a Mel, que dejó el equipo a tres puntos del sexto, y traer a un técnico sin experiencia en la categoría. La deducción era clara: un cambio para mejorar y llegar a la meta.

La cita frente al Girona fue catalogada como una final para que Las Palmas no quedara descolgada, pero el fracaso supuso un efecto positivo: desde el club dejaron de hablar del playoff, abrazaron el partido a partido y el equipo, con menos presión, ha jugado mejor.

Efectividad.

Uno de los grandes problemas de la UD con Mel y con García Pimienta, además de la endeblez defensiva, sobre todo en las acciones a balón parado –el gol de la Ponferradina el pasado domingo llegó tras un saque de banda–, era la falta de puntería. El equipo creaba muchas ocasiones y no las materializaba. En los últimos tres partidos, sin embargo, la UD ha tenido mucha más efectividad. Marcó un gol al Valladolid, cuatro al Leganés y dos a la Ponferradina. Aunque el porcentaje de acierto aún es bajo, al menos ha dado para ganar.

Sadiku, Valles, Coco...

La recuperación de jugadores antes ubicados en el ostracismo también ha sido determinante, hasta el punto de que tres de ellos, Álvaro Valles, Saúl Coco y Armando Sadiku ahora son titulares. Sumar más jugadores a la causa también a sido positivo, porque ha generado un clima mejor en el vestuario.

El caso del albanés es el más llamativo, puesto que marcó en los dos encuentros previos al choque de El Toralín. De repente, todos, hasta el propio técnico barcelonés, que lo puso como titular en su debut y como no consiguió ver portería se olvidó de él, se dieron cuenta de que en la plantilla había un delantero infrautilizado que podía sumar tantos.

Cuestiones como la efectividad, la irrupción de Sadiku y Valles o la capacidad para remontar, clave

Valles, por su parte, ha aportado mucha seguridad en la portería, la que no tenía Raúl Fernández hasta el mismo día en que perdió la titularidad. Venía de cantar ante el Burgos y el Zaragoza y García Pimienta le sentó contra el Lugo. Con el paso de las jornadas, el portero sevillano ha crecido.

Pero también Saúl Coco, titular en el triplete de victorias; Rafa Mujica, con mucho más protagonismo; Maikel Mesa, al que el club quiso sacar a toda costa en el mercado de invierno; y Óscar Clemente, el extremo izquierdo en las dos últimas jornadas.

Remontadas.

Hasta el choque frente al Leganés el lunes de la semana pasada, la UD no había logrado remontar un sólo partido. Si lo hizo en algún momento de un partido, como contra el Lugo en el Gran Canaria, al menos no había ganado al final. Sin embargo, ante el cuadro pepinero se rehizo nada más encajar un gol, de tal manera que acabó la primera parte con dos tantos de ventaja y terminó por golear (4-2), aunque no sin las dosis habituales de sufrimiento.

El domingo siguiente, anteayer, volvió a ser capaz de revertir un resultado, esta vez con infinitas dosis de heroicidad, porque el gol del empate de Kirian llegó en el minuto 86 y el de la victoria de Rober en el 94, cuando quedaban segundos para el final del partido. Dos remontadas en sendas jornadas cuando en 32 jamás lo había conseguido.

Convicción.

El triunfo de Valladolid sirvió para mucho, porque más allá de que la UD mantuvo su distancia negativa de siete puntos con el playoff y no se condenó definitivamente a un final de temporada en la intrascendencia, llenó de confianza al grupo, que comprobó que con menos presión se sentía mejor, que el discurso había calado, o por lo menos el primer paso había sido positivo.

Luego, favorecida por cerrar la jornada y saber de antemano que podía acabar a un sólo punto de la promoción seis días después, aunque sin hablar nada del asunto, se comió al Leganés y la confianza se disparó. El ímpetu y la fe con la que el equipo se fue a por la victoria en los minutos finales del choque de Ponferrada fue la comprobación definitiva.

García Pimienta.

Y en todo lo anterior tiene que ver el entrenador, que con un mejor conocimiento de la plantilla ha logrado sacar rendimiento a jugadores que antes no lo habían dado, en muchos casos porque no les dejaron, y tener a todos enchufados. Les ha hecho creer, a través de su método cercano y participativo de entrenamiento, y de su filosofía de juego, que son capaces de alcanzar el playoff. Su sello, al fina, está acompañado de resultados.