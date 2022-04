Óscar Clemente y el último guiño al diván mágico. Álvaro Lemos, Eric Curbelo y un renovado atacante tinerfeño, que abraza un dulce estado de forma. El futbolista de 23 años -48 duelos con la UD Las Palmas- atribuye su huida del infierno del ostracismo a una cuestión de equilibrio. Mente y talento. "Me estaba costando más; ahora estoy en un gran momento de forma. Me noto mejor físicamente; se genera por eso, no es por el cambio de entrenador [el giro de Mel a Pimienta]. Me estoy encontrando mejor mentalmente; es algo personal, encuentro mi personalidad y mis ganas como nunca". Restan ocho fechas y la UD encara el tramo clave de la competición.

La UD está a un punto de la sexta posición. Este sábado recibe al Amorebieta en el Gran Canaria (20.00 horas, Movistar LaLiga) y podría dormir en la zona de privilegio si firma la cuarta alegría consecutiva -el Oviedo juega el domingo-. "Hace un mes estábamos súper lejos, pero lo vamos a intentar hasta el final. Si seguimos haciendo las cosas bien, llegará". En relación a llevar las medias bajadas como Jack Grealish o el mítico George Best, lo hace para prevenir las lesiones. "Desde hace cuatro o cinco años lo hago por un problema en el gemelo".

El empujón de la grada

Las críticas recibidas en la época de las catacumbas no la afectan. Quiero demostrar su valía y sabe que dispone del aprecio de Pimienta. "Hasta ahora no he tenido buenas actuaciones, estoy bien. Quiero que vean que soy un buen futbolista, demostrarlo y mirar hacia adelante (...) Será un partido muy complicado, están a seis puntos de la salvación. Encadenan seis partidos sin perder; van a venir a darlo todo". Quiere un Gran Canaria lleno, con el ambiente de una caldera a mil grados. "Si no ganamos, no vamos a estar arriba. Lo importante es ganar, da igual lo que haga el resto (...) Si estamos unidos, todo será más fácil".

Admite que con Pimienta, las sesiones de trabajo duran más que con José Mel Pérez. "Ahora son un poco más largas". Aplaude el trabajo con el psicólogo de la UD e incide que el estilo de Las Palmas no se negocia. Es una cuestión histórica. "A la UD siempre ha tenido un buen trato de pelota". Quedarse fuera del playoff, en el kilómetro 42, no sería un fracaso. "No es una decepción; cuando no lo consigues, te duelo Pero vamos a intentarlo hasta el final".