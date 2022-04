La advertencia del jefe del banquillo a su jugador más eficiente sobre el campo en lo que va de temporada. No hay vacas sagradas en la plantilla amarilla, como ya advirtiera en su día el presidente del club. García Pimienta, que reconoce que Jesé Rodríguez es "un jugador top", le manda un mensaje para que no decaiga en su rendimiento. "Tiene que trabajar como el resto de compañeros para que no se caiga del once", indicó el entrenador de la UD en la previa del choque de mañana frente a la SD Amorebieta a las 20.00 horas (Movistar LaLiga 2).

Big Flow acumula en su tarjeta de presentación con la camisola amarilla nueve dianas y seis asistencias. Estos registros le encumbran como el máximo exponente de la plantilla insular en las 33 ocasiones que ha jugado durante el curso (solo se perdió el encuentro contra el Lugo de la primera vuelta, entre semana). Números que le aseguran su plaza como titular semana a semana, pero que tampoco deben servir para que se relaje. En cuanto a la visión que tiene García Pimienta sobre la posibilidades que le puede dar el 10 en el terreno de juego, el técnico catalán destacó que: "Es un hombre que puede ocupar las posiciones de ataque, a veces ha jugado como referencia en punta haciendo goles y otras veces ha estado como extremo por la derecha o izquierda, estoy tranquilo con esto, para mí es mucho más fácil al tenerle". Además, al ser cuestionado sobre el estado físico de su equipo y si alargaba los entrenamientos como consecuencia de algún déficit físico en sus jugadores, el estratega amarillo puntualizó que este alargue en las sesiones preparatorias se debe a tal cuestión, sino que usa los entrenamientos "para trabajar diferentes tareas" y para que "comprendan" las situaciones que se van "a encontrar el día de partido", insistiendo que: "Intentamos reproducir situaciones que se van a producir durante los partidos".